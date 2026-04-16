Economía

Dólar en casas de cambio para este 16 de abril: así se mueve la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda durante este jueves.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

16 de abril de 2026, 3:34 p. m.
Dólar en casas de cambio.
Dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar se ha movido de manera volátil la última semana. La divisa ha pasado por precios mínimos que no se veían desde hace algunos meses, tocando el rango entre los $3.500 y $3.600. Esto ha provocado que miles de ahorradores, inversores y viajeros pongan una mayor atención a la moneda y compren y vendan la misma, para obtener eventualmente rentabilidades con un cambio en la fluctuación.

Precio del dólar en Colombia este 16 de abril. La divisa va subiendo en la jornada

Es importante tener en cuenta que el dólar es considerado una moneda sólida en Colombia. Esta es la principal moneda de reserva y referencia mundial, utilizada en cerca del 90 % de las transacciones de divisas. Su importancia radica en ser la unidad de cuenta dominante para el comercio internacional, fijación de precios de materias primas (como petróleo) y refugio seguro de valor ante crisis geopolíticas.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar ha bajado en los últimos días. Foto: Universal Images Group via Getty

Quienes desean adquirirla de manera física acuden normalmente a las casas de cambio, que son intermediarios financieros autorizados para la compra y venta de divisas extranjeras, principalmente dólares y euros. Allí se pueden hacer estas transacciones sin mayores problemas, trámites o gran volumen de documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 16 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.541.20 y de venta de $3.661.20.

Dólar en casas de cambio para este 15 de abril: así se mueve la divisa

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta aquí los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6203,66077
Cali3,5003,700195
Cartagena3,7503,980170
Cúcuta3,6103,66055
Medellín3,5803,720146
Pereira3,7303,80090
Esta es la cotización en casas de cambio.
Esta es la cotización en casas de cambio. Foto: Getty IMAGES

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 15 de abril de 20263541.23661.23.578
martes 14 de abril de 20263541.23661.23608.1
lunes 13 de abril de 202635463662.83631.49
domingo 12 de abril de 20263560.63676.23631.49
sábado 11 de abril de 20263559.83676.63631.49
viernes 10 de abril de 20263554.83670.83642.93
jueves 9 de abril de 20263554.23673.23640.63
miércoles 8 de abril de 20263547.83667.63678.19

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6203,67060
Cambios Kapital3,6203,65080
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,67085
Latin Cambios3,6103,66050
Miss Money Cambios3,6203,66040
Money Cambios WC3,6303,67050

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense se mueve en un terreno de alta volatilidad. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.