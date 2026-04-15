Dólar en casas de cambio para este 15 de abril: así se mueve la divisa

El dólar se ha movido de manera volátil la última semana. La divisa ha pasado por precios mínimos que no se veían desde hace algunos meses, tocando el rango entre los $3.500 y $3.600. Esto ha provocado que miles de ahorradores, inversores y viajeros pongan una mayor atención a la moneda y compren y vendan la misma, para obtener eventualmente rentabilidades con un cambio en la fluctuación.
Es importante tener en cuenta que el dólar es considerada una moneda sólida en Colombia. Esta es la principal moneda de reserva y referencia mundial, utilizando en cerca del 90% de las transacciones de divisas. Su importancia radica en ser la unidad de cuenta dominante para el comercio internacional, fijación de precios de materias primas (como petróleo), y refugio seguro de valor ante crisis geopolíticas.
Quienes desean adquirirla de manera física acuden normalmente a las casas de cambio, que son intermediarios financieros autorizados para la compra y venta de divisas extranjeras, principalmente dólares y euros. Allí se pueden hacer estas transacciones sin mayores problemas, trámites o gran volumen de documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 14 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.541.20 y de venta de $3.661.20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Tenga en cuenta aquí los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,600
|3,677
|77
|Cali
|3,550
|3,745
|195
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,580
|3,635
|55
|Medellín
|3,485
|3,631
|146
|Pereira
|3,560
|3,650
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 14 de abril de 2026
|3541.2
|3661.2
|3608.1
|lunes 13 de abril de 2026
|3546
|3662.8
|3631.49
|domingo 12 de abril de 2026
|3560.6
|3676.2
|3631.49
|sábado 11 de abril de 2026
|3559.8
|3676.6
|3631.49
|viernes 10 de abril de 2026
|3554.8
|3670.8
|3642.93
|jueves 9 de abril de 2026
|3554.2
|3673.2
|3640.63
|miércoles 8 de abril de 2026
|3547.8
|3667.6
|3678.19
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,610
|3,670
|60
|Cambios Kapital
|3,550
|3,630
|80
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,550
|3,635
|85
|Latin Cambios
|3,610
|3,660
|50
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,660
|40
|Money Cambios WC
|3,600
|3,650
|50
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.