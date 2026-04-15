Dólar en casas de cambio para este 15 de abril: así se mueve la divisa

El dólar se ha movido de manera volátil la última semana. La divisa ha pasado por precios mínimos que no se veían desde hace algunos meses, tocando el rango entre los $3.500 y $3.600. Esto ha provocado que miles de ahorradores, inversores y viajeros pongan una mayor atención a la moneda y compren y vendan la misma, para obtener eventualmente rentabilidades con un cambio en la fluctuación.

Es importante tener en cuenta que el dólar es considerada una moneda sólida en Colombia. Esta es la principal moneda de reserva y referencia mundial, utilizando en cerca del 90% de las transacciones de divisas. Su importancia radica en ser la unidad de cuenta dominante para el comercio internacional, fijación de precios de materias primas (como petróleo), y refugio seguro de valor ante crisis geopolíticas.

Precio del dólar ha bajado en los últimos días. Foto: Universal Images Group via Getty

Quienes desean adquirirla de manera física acuden normalmente a las casas de cambio, que son intermediarios financieros autorizados para la compra y venta de divisas extranjeras, principalmente dólares y euros. Allí se pueden hacer estas transacciones sin mayores problemas, trámites o gran volumen de documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 14 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.541.20 y de venta de $3.661.20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta aquí los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,600 3,677 77 Cali 3,550 3,745 195 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,580 3,635 55 Medellín 3,485 3,631 146 Pereira 3,560 3,650 90

Esta es la cotización en casas de cambio. Foto: Getty IMAGES

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM martes 14 de abril de 2026 3541.2 3661.2 3608.1 lunes 13 de abril de 2026 3546 3662.8 3631.49 domingo 12 de abril de 2026 3560.6 3676.2 3631.49 sábado 11 de abril de 2026 3559.8 3676.6 3631.49 viernes 10 de abril de 2026 3554.8 3670.8 3642.93 jueves 9 de abril de 2026 3554.2 3673.2 3640.63 miércoles 8 de abril de 2026 3547.8 3667.6 3678.19

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,610 3,670 60 Cambios Kapital 3,550 3,630 80 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,550 3,635 85 Latin Cambios 3,610 3,660 50 Miss Money Cambios 3,620 3,660 40 Money Cambios WC 3,600 3,650 50

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La moneda estadounidense se mueve en un terreno de alta volatilidad. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.