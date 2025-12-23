Economía

Dólar en casas de cambio para este 23 de diciembre: así se mueve la divisa

Esta es la fluctuación en el mercado de profesionales del cambio.

Esteban Felipe Feria Quintero

23 de diciembre de 2025, 11:26 a. m.
Así se mueve la moneda americana hoy.
Así se mueve la moneda americana hoy.

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía a nivel global, pues gracias a su influencia y solidez de cara a los mercados, se ha vuelto determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Durante los últimos meses, el dólar ha vivido en un terreno estable y con un precio a la baja, que ha traído consigo una serie de acciones por parte de los compradores, en la mayoría de casos de compra de divisas, para esperar una eventual alza y así ganar cierta rentabilidad.

La moneda estadounidense comenzó diciembre en descenso.

Las casas de cambio se han vuelto los establecimientos predilectos por muchos para realizar este tipo de ahorro, dado que les permiten acceder a los billetes verdes sin tantos trámites ni llenar numerosos documentos.

Precio del dólar en Colombia para este 23 de diciembre: este es el valor

Este lunes 22 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,692.22 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,824.44.

Subsidios en 2026: hogares deberán revisar su clasificación en el Sisbén para no perder las ayudas

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7293,839110
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7103,75040
Medellín3,6563,808152
Pereira3,7003,800100
El precio del dólar se encuentra a la baja.

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 22 de diciembre de 20253692.223824.443817.93
domingo 21 de diciembre de 20253702.593834.073817.93
sábado 20 de diciembre de 20253701.483833.333817.93
viernes 19 de diciembre de 20253701.153833.853874.71
jueves 18 de diciembre de 20253720.3838503866.77
miércoles 17 de diciembre de 20253716.923843.853847.1
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7403,83090
Cambios Kapital3,7303,82090
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,82090
El Condor Cambios3,7303,830100
EuroDolar3,7403,840100
Latin Cambios3,7403,83090
Miss Money Cambios3,7403,840100
Así se mueve la moneda.

Tenga en cuenta que estos establecimientos son autónomos en definir sus precios, sin estar obligados a seguir una decisión de un organismo oficial, sino a través del mercado, por lo que evalúan precios de otras casas de cambio, bancos, entre otros aspectos.

