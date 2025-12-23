Dólar en casas de cambio para este 23 de diciembre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía a nivel global, pues gracias a su influencia y solidez de cara a los mercados, se ha vuelto determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Durante los últimos meses, el dólar ha vivido en un terreno estable y con un precio a la baja, que ha traído consigo una serie de acciones por parte de los compradores, en la mayoría de casos de compra de divisas, para esperar una eventual alza y así ganar cierta rentabilidad.

Las casas de cambio se han vuelto los establecimientos predilectos por muchos para realizar este tipo de ahorro, dado que les permiten acceder a los billetes verdes sin tantos trámites ni llenar numerosos documentos.

Precio del dólar en Colombia para este 23 de diciembre: este es el valor

Este lunes 22 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,692.22 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,824.44.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,729 3,839 110 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,710 3,750 40 Medellín 3,656 3,808 152 Pereira 3,700 3,800 100

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 22 de diciembre de 2025 3692.22 3824.44 3817.93 domingo 21 de diciembre de 2025 3702.59 3834.07 3817.93 sábado 20 de diciembre de 2025 3701.48 3833.33 3817.93 viernes 19 de diciembre de 2025 3701.15 3833.85 3874.71 jueves 18 de diciembre de 2025 3720.38 3850 3866.77 miércoles 17 de diciembre de 2025 3716.92 3843.85 3847.1

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,740 3,830 90 Cambios Kapital 3,730 3,820 90 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,730 3,820 90 El Condor Cambios 3,730 3,830 100 EuroDolar 3,740 3,840 100 Latin Cambios 3,740 3,830 90 Miss Money Cambios 3,740 3,840 100

Tenga en cuenta que estos establecimientos son autónomos en definir sus precios, sin estar obligados a seguir una decisión de un organismo oficial, sino a través del mercado, por lo que evalúan precios de otras casas de cambio, bancos, entre otros aspectos.