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Dólar en casas de cambio para este 5 de abril: cómo está fluctuando la divisa hoy

Esta es la variación para este fin de semana en los establecimientos profesionales del cambio.

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Redacción Semana
5 de abril de 2026, 3:00 p. m.
Así se está comportando el dólar hoy.
Así se está comportando el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es una moneda clave y estructural para la economía colombiana. Funciona como referencia central en el comercio exterior, la deuda externa, la inversión extranjera, las remesas y la fijación de precios internos, lo que influye directamente en la inflación, la rentabilidad de sectores como el cafetero y el bolsillo de los ciudadanos.

Durante los últimos meses, la moneda ha ganado la atención de millones de inversionistas y ahorradores, que han visto en ella una oportunidad de obtener rentabilidades y a su vez resguardar su dinero en un activo que puede estar más protegido de la inflación y otros fenómenos económicos.

Dolar Dolár
Esta es la variación del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Dólar en casas de cambio para hoy: 5 de abril

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 5 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.571.40 y de venta de $3.689.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6373,70467
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6103,66050
Medellín3,5083,661153
Pereira3,6003,69090
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Tenga en cuenta estos valores que están fluctuando en el mercado. Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
Miércoles 1 de abril de 20263577.23696.43660.1
Martes 31 de marzo de 20263577.23696.43669.96
Lunes 30 de marzo de 20263581.43701.63668.89
Domingo 29 de marzo de 20263590.43711.63668.89
Sábado 28 de marzo de 20263588.437103668.89
Viernes 27 de marzo de 20263593.63714.83675.29
Jueves 26 de marzo de 20263592.837133688.46
Miércoles 25 de marzo de 202635993716.63700.67

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6303,68050
Cambios Kapital3,6403,67030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,67040
Latin Cambios3,6203,69070
Miss Money Cambios3,6603,73070
Money Cambios WC3,6253,66540
Punto Dollar3,6003,730130
Smart Exchange3,6303,66030

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Economia
Así se mueve el dólar. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.