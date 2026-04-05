El dólar estadounidense es una moneda clave y estructural para la economía colombiana. Funciona como referencia central en el comercio exterior, la deuda externa, la inversión extranjera, las remesas y la fijación de precios internos, lo que influye directamente en la inflación, la rentabilidad de sectores como el cafetero y el bolsillo de los ciudadanos.

Durante los últimos meses, la moneda ha ganado la atención de millones de inversionistas y ahorradores, que han visto en ella una oportunidad de obtener rentabilidades y a su vez resguardar su dinero en un activo que puede estar más protegido de la inflación y otros fenómenos económicos.

Esta es la variación del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Dólar en casas de cambio para hoy: 5 de abril

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 5 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.571.40 y de venta de $3.689.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,637 3,704 67 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,610 3,660 50 Medellín 3,508 3,661 153 Pereira 3,600 3,690 90

Tenga en cuenta estos valores que están fluctuando en el mercado. Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM Miércoles 1 de abril de 2026 3577.2 3696.4 3660.1 Martes 31 de marzo de 2026 3577.2 3696.4 3669.96 Lunes 30 de marzo de 2026 3581.4 3701.6 3668.89 Domingo 29 de marzo de 2026 3590.4 3711.6 3668.89 Sábado 28 de marzo de 2026 3588.4 3710 3668.89 Viernes 27 de marzo de 2026 3593.6 3714.8 3675.29 Jueves 26 de marzo de 2026 3592.8 3713 3688.46 Miércoles 25 de marzo de 2026 3599 3716.6 3700.67

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,630 3,680 50 Cambios Kapital 3,640 3,670 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,630 3,670 40 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70 Money Cambios WC 3,625 3,665 40 Punto Dollar 3,600 3,730 130 Smart Exchange 3,630 3,660 30

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Así se mueve el dólar. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.