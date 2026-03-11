Dólar en casas de cambio: precio del mercado este 11 de marzo

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía. Esto dado que es una moneda de reserva y comercio dominante a nivel mundial, utilizada en el 54% del comercio internacional y representando cerca del 60% de las reservas de los bancos centrales.

Es clave para muchas economías ya que es signo de estabilidad, además de definir el precio de materias primas como el petróleo y también procesos de exportación e importación.

El dólar es clave en el mercado colombiano. Foto: El País

De hecho, por esos últimos factores es una moneda con alta incidencia en la economía colombiana, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo. El dólar ha fluctuado a la baja en los últimos días, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan obtener una mayor rentabilidad con la divisa.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,619.81 y de venta de $3,736.73.

Tras elecciones, se mantiene incertidumbre sobre si el país seguirá con modelo económico de Petro o girará a la ortodoxia

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,679 3,757 78 Cali 3,600 3,790 190 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,680 3,720 40 Medellín 3,556 3,709 153 Pereira 3,700 3,800 100

Así está fluctuando la moneda. Foto: Getty Images

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Compra Venta TRM martes 10 de marzo de 2026 3619.81 3736.73 3744.84 lunes 9 de marzo de 2026 3640.43 3748.26 3795.55 domingo 8 de marzo de 2026 3660 3769.13 3795.55 sábado 7 de marzo de 2026 3658.7 3767.83 3795.55 viernes 6 de marzo de 2026 3662.61 3772.61 3767.94 jueves 5 de marzo de 2026 3636.52 3748.7 3751.41 miércoles 4 de marzo de 2026 3623.91 3730.65 3797.64 martes 3 de marzo de 2026 3629.78 3736.52 3768.73

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Petro va a la frontera con Venezuela y hablará de Monómeros: este es el estado de la empresa, según la SuperSociedades

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,720 3,820 100 Amerikan Cash 3,690 3,740 50 Cambios Kapital 3,650 3,720 70 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,690 3,730 40 EuroDolar 3,700 3,770 70 Latin Cambios 3,680 3,760 80

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar registra una tendencia a la baja Foto: El País

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.