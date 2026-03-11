Dólar en casas de cambio: precio del mercado este 11 de marzo

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía. Esto dado que es una moneda de reserva y comercio dominante a nivel mundial, utilizada en el 54% del comercio internacional y representando cerca del 60% de las reservas de los bancos centrales.
Es clave para muchas economías ya que es signo de estabilidad, además de definir el precio de materias primas como el petróleo y también procesos de exportación e importación.
De hecho, por esos últimos factores es una moneda con alta incidencia en la economía colombiana, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo. El dólar ha fluctuado a la baja en los últimos días, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan obtener una mayor rentabilidad con la divisa.
Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio
Análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,619.81 y de venta de $3,736.73.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,679
|3,757
|78
|Cali
|3,600
|3,790
|190
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,680
|3,720
|40
|Medellín
|3,556
|3,709
|153
|Pereira
|3,700
|3,800
|100
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|martes 10 de marzo de 2026
|3619.81
|3736.73
|3744.84
|lunes 9 de marzo de 2026
|3640.43
|3748.26
|3795.55
|domingo 8 de marzo de 2026
|3660
|3769.13
|3795.55
|sábado 7 de marzo de 2026
|3658.7
|3767.83
|3795.55
|viernes 6 de marzo de 2026
|3662.61
|3772.61
|3767.94
|jueves 5 de marzo de 2026
|3636.52
|3748.7
|3751.41
|miércoles 4 de marzo de 2026
|3623.91
|3730.65
|3797.64
|martes 3 de marzo de 2026
|3629.78
|3736.52
|3768.73
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Alliance Trade
|3,720
|3,820
|100
|Amerikan Cash
|3,690
|3,740
|50
|Cambios Kapital
|3,650
|3,720
|70
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,690
|3,730
|40
|EuroDolar
|3,700
|3,770
|70
|Latin Cambios
|3,680
|3,760
|80
Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.