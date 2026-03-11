Divisas

Dólar en casas de cambio: precio del mercado este 11 de marzo

La moneda ha fluctuado de manera importante.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 7:13 a. m.
Así se mueve la divisa en este mercado.
Así se mueve la divisa en este mercado. Foto: Banco Unión

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía. Esto dado que es una moneda de reserva y comercio dominante a nivel mundial, utilizada en el 54% del comercio internacional y representando cerca del 60% de las reservas de los bancos centrales.

Es clave para muchas economías ya que es signo de estabilidad, además de definir el precio de materias primas como el petróleo y también procesos de exportación e importación.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar es clave en el mercado colombiano. Foto: El País

De hecho, por esos últimos factores es una moneda con alta incidencia en la economía colombiana, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo. El dólar ha fluctuado a la baja en los últimos días, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan obtener una mayor rentabilidad con la divisa.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,619.81 y de venta de $3,736.73.

Macroeconomía

Petro va a la frontera con Venezuela y hablará de Monómeros: este es el estado de la empresa, según la SuperSociedades

Macroeconomía

Los cuatro colombianos más ricos del mundo en 2026: ¿quiénes son y qué puesto ocupan en la lista Forbes?

Macroeconomía

Euro: cotización de la divisa en la tarde del martes 10 de marzo de 2026

Macroeconomía

Tras elecciones, se mantiene incertidumbre sobre si el país seguirá con modelo económico de Petro o girará a la ortodoxia

Macroeconomía

Dólar cayó casi $50 en la jornada de este martes: precio oficial del 10 de marzo

Consumo inteligente

Estos son los cinco gastos del día a día que más están presionando el bolsillo de los colombianos

Macroeconomía

Proponen modernización del Invima tras gran cantidad de trámites represados: gremios se pronuncian

Macroeconomía

Dólar amanece a la baja este 10 de marzo: precio oficial de la divisa en el mercado

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 10 de marzo

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia este 9 de marzo: precio oficial de la moneda

Tras elecciones, se mantiene incertidumbre sobre si el país seguirá con modelo económico de Petro o girará a la ortodoxia

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6793,75778
Cali3,6003,790190
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6803,72040
Medellín3,5563,709153
Pereira3,7003,800100
Dólar cerró en Colombia
Así está fluctuando la moneda. Foto: Getty Images

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
martes 10 de marzo de 20263619.813736.733744.84
lunes 9 de marzo de 20263640.433748.263795.55
domingo 8 de marzo de 202636603769.133795.55
sábado 7 de marzo de 20263658.73767.833795.55
viernes 6 de marzo de 20263662.613772.613767.94
jueves 5 de marzo de 20263636.523748.73751.41
miércoles 4 de marzo de 20263623.913730.653797.64
martes 3 de marzo de 20263629.783736.523768.73

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Petro va a la frontera con Venezuela y hablará de Monómeros: este es el estado de la empresa, según la SuperSociedades
NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,6903,74050
Cambios Kapital3,6503,72070
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6903,73040
EuroDolar3,7003,77070
Latin Cambios3,6803,76080

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar registra una tendencia a la baja Foto: El País

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.