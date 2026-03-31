Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 31 de marzo

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes en el mundo. Es la principal moneda que los bancos centrales usan como reserva, representando alrededor del 60 % del total. También es la moneda más utilizada en el comercio internacional, incluyendo el petróleo. Su estabilidad respaldada por la economía de EE. UU. la convierte en un refugio seguro que simplifica transacciones y deuda global.
Durante los últimos días, la moneda americana ha presentado fluctuaciones importantes. En el mercado spot ha llegado al rango de los $3.600, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar mayores rentabilidades.
Las casas de cambio son establecimientos que permiten adquirir divisas sin necesidad de numerosos trámites o de llenar varios documentos. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en estos comercios:
Dólar en casas de cambio: así está fluctuando este martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 31 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,581.40 y de venta de $3,701.60.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,633
|3,711
|78
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,640
|3,675
|35
|Medellín
|3,532
|3,683
|151
|Pereira
|3,600
|3,690
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Martes 31 de marzo de 2026
|3581.4
|3701.6
|3669.96
|Lunes 30 de marzo de 2026
|3581.4
|3701.6
|3668.89
|Domingo 29 de marzo de 2026
|3590.4
|3711.6
|3668.89
|Sábado 28 de marzo de 2026
|3588.4
|3710
|3668.89
|Viernes 27 de marzo de 2026
|3593.6
|3714.8
|3675.29
|Jueves 26 de marzo de 2026
|3592.8
|3713
|3688.46
|Miércoles 25 de marzo de 2026
|3599
|3716.6
|3700.67
|Martes 24 de marzo de 2026
|3595.2
|3716.2
|3704.87
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,600
|3,750
|150
|Amerikan Cash
|3,640
|3,690
|50
|Cambios Kapital
|3,620
|3,670
|50
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,630
|3,670
|40
|Latin Cambios
|3,620
|3,690
|70
|Money Cambios WC
|3,635
|3,675
|40
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.