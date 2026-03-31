Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 31 de marzo

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes en el mundo. Es la principal moneda que los bancos centrales usan como reserva, representando alrededor del 60 % del total. También es la moneda más utilizada en el comercio internacional, incluyendo el petróleo. Su estabilidad respaldada por la economía de EE. UU. la convierte en un refugio seguro que simplifica transacciones y deuda global.

Durante los últimos días, la moneda americana ha presentado fluctuaciones importantes. En el mercado spot ha llegado al rango de los $3.600, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar mayores rentabilidades.

Esta es la variación en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos que permiten adquirir divisas sin necesidad de numerosos trámites o de llenar varios documentos. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en estos comercios:

Dólar en casas de cambio: así está fluctuando este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 31 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,581.40 y de venta de $3,701.60.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

¿Seguirán subiendo las tasas del Banco de la República? Estas son las apuestas de los analistas

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,633 3,711 78 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,640 3,675 35 Medellín 3,532 3,683 151 Pereira 3,600 3,690 90

Así se mueve el dólar hoy. Foto: getty images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 31 de marzo de 2026 3581.4 3701.6 3669.96 Lunes 30 de marzo de 2026 3581.4 3701.6 3668.89 Domingo 29 de marzo de 2026 3590.4 3711.6 3668.89 Sábado 28 de marzo de 2026 3588.4 3710 3668.89 Viernes 27 de marzo de 2026 3593.6 3714.8 3675.29 Jueves 26 de marzo de 2026 3592.8 3713 3688.46 Miércoles 25 de marzo de 2026 3599 3716.6 3700.67 Martes 24 de marzo de 2026 3595.2 3716.2 3704.87

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Hoy, se reúne la junta directiva del Banco de la República. ¿Por qué aumentarían las tasas de interés?

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,600 3,750 150 Amerikan Cash 3,640 3,690 50 Cambios Kapital 3,620 3,670 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,630 3,670 40 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Money Cambios WC 3,635 3,675 40

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Así se mueve la divisa en el mercado. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.