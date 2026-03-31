Divisas

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 31 de marzo

Así se comporta la moneda americana hoy.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 7:19 a. m.
Esta es la variación del dólar hoy.
Esta es la variación del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes en el mundo. Es la principal moneda que los bancos centrales usan como reserva, representando alrededor del 60 % del total. También es la moneda más utilizada en el comercio internacional, incluyendo el petróleo. Su estabilidad respaldada por la economía de EE. UU. la convierte en un refugio seguro que simplifica transacciones y deuda global.

Durante los últimos días, la moneda americana ha presentado fluctuaciones importantes. En el mercado spot ha llegado al rango de los $3.600, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar mayores rentabilidades.

Dólar dólares
Esta es la variación en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos que permiten adquirir divisas sin necesidad de numerosos trámites o de llenar varios documentos. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en estos comercios:

Dólar en casas de cambio: así está fluctuando este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 31 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,581.40 y de venta de $3,701.60.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6333,71178
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6403,67535
Medellín3,5323,683151
Pereira3,6003,69090
Así se mueve el dólar hoy.
Así se mueve el dólar hoy. Foto: getty images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 31 de marzo de 20263581.43701.63669.96
Lunes 30 de marzo de 20263581.43701.63668.89
Domingo 29 de marzo de 20263590.43711.63668.89
Sábado 28 de marzo de 20263588.437103668.89
Viernes 27 de marzo de 20263593.63714.83675.29
Jueves 26 de marzo de 20263592.837133688.46
Miércoles 25 de marzo de 202635993716.63700.67
Martes 24 de marzo de 20263595.23716.23704.87

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6003,750150
Amerikan Cash3,6403,69050
Cambios Kapital3,6203,67050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,67040
Latin Cambios3,6203,69070
Money Cambios WC3,6353,67540

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Pesos Colombia Dólares
Así se mueve la divisa en el mercado. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.