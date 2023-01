Dólar en Colombia corrigió su tendencia y este miércoles amaneció a la baja: $4.880

El precio del dólar en Colombia dio vuelta a su tendencia alcista y este miércoles 4 de enero arrancó con ligeros desplomes en su cotización, en medio del ambiente de expectativa que hay en este mercado por cuenta de los datos de precios al productor y al consumidor que serán revelados esta semana por el Dane, ya que estos serán claves para determinar el rumbo que podría tomar la economía del país durante los primeros meses de este 2023, donde cada vez se acrecienta el miedo a una recesión.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda oficial de los Estados Unidos inició operaciones con un valor de apertura de 4.880 pesos, el cual cae levemente ($2,26) frente a la Tasa Representativa del Mercado fijada para esta oportunidad por la Superintendencia Financiera en 4.842 pesos con 26 centavos. De esta forma, se mantiene lejos de la barrera de los 4.900 pesos que ya superó en la jornada pasada, impulsada por el estrés que se avivó entre los inversionistas.

No obstante, pese a que abrió a la baja y en las primeras operaciones cayó hasta mínimos de 4.865 pesos con centavos, luego de esto empezó a subir y con corte a las 8:45 a. m. ya se ubica por encima de la apertura en 4.882 pesos con 92 centavos; dando claras señales de que este no será un día de bajas en su cotización y, por el contrario, se podría mantener en fuerte alza, si los datos de inflación no son esperanzadores de cara al futuro para los analistas y expertos.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 04-ene-2023: $4,842.26 pic.twitter.com/OeUobIgznf — Superfinanciera (@SFCsupervisor) January 3, 2023

El pasado martes, el dólar en Colombia terminó con un último precio de 4.895 pesos, el cual refleja un aumento de 77 pesos respecto a los valores de cierre del pasado lunes, cuando quedó en 4.818. Si bien los primeros movimientos del día mostraron un leve desplome, sobre las 10:00 a. m. empezó a repuntar con fuerza hasta quedar en niveles de alerta para los inversionistas, ya que tocó máximos de 4.905 pesos.

Para esta ocasión, los inversionistas están concentrados en los datos del Índice de Precios al Productor (IPP), que revelará el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), los cuales serán muy importantes para analizar lo que se pueda venir antes de que acabe la semana, con los consolidados del costo de vida para el cierre del 2022 en Colombia. Este indicador permite crear una idea, ya que si los costos de producción suben, esto afecta directamente los precios finales que paga el consumidor.

Una disparada de la inflación llevaría a que el Banco de la República aumente nuevamente las tasas de interés con fuerza en el mes de enero, haciendo aún más incierto el panorama económico del país para el primer semestre de este año. Aunque el Gobierno nacional se sigue mostrando optimista en este sentido y Colombia terminó 2022 siendo un referente económico para América Latina, es muy necesario que el encarecimiento de precios revierta su tendencia cuanto antes.

Si bien se esperaba que este arranque de año fuera tranquilo, por lo menos hasta comienzos de la próxima semana, las noticias que han venido llegando desde los Estados Unidos, sobre los estragos de la tormenta de nieve, así como referente a la crisis energética en Europa y la lenta reapertura del comercio en China; han venido minando la tranquilidad de los inversionistas, quienes nuevamente aumentaron el apetito por los activos refugio.

Para todos es claro que el 2023 no será un año fácil en materia de desarrollo y crecimiento económico y que la mayoría de los pronósticos advierten de una posible crisis. Sin embargo, la duda entre los expertos está relacionada con el momento exacto en el que empezará y si solo se traducirá en una desaceleración o se agravará para llegar incluso hasta una recesión. En todo esto, el termómetro que por ahora se usa es la medición de la inflación, ya que por medio de esto pueden proyectar si los bancos centrales subirán o bajarán sus tasas.

Un dato clave a tener en cuenta esta semana en Colombia tiene que ver con los precios de los alimentos, ya que el Sipsa informó que durante los días finales de 2022, aumentaron las cotizaciones mayoristas de las verduras por el comportamiento de la lechuga Batavia, la zanahoria, el repollo blanco, la remolacha, el brócoli, el pimentón, las cebollas junca y cabezona blanca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y el repollo verde. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que los alimentos son los mayores generadores de presión sobre el costo de vida.

Por último, para entender lo que está pasando con el dólar hay que tener en cuenta que los precios del petróleo tuvieron una fuerte caída este martes en un mercado angustiado por una posible caída de la demanda por la situación sanitaria en China y temperaturas más benignas de lo normal en Europa y Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo perdió 4,43 % a 82,10 dólares en Londres. En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para febrero cedió 4,14 % a 76,93 dólares en Nueva York.

*Con información de AFP.