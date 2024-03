Dólar en Colombia mantiene la tendencia bajista este miércoles, 20 de marzo: abrió la cotización en $3.885

Precio del dólar para este 20 de marzo: así se cotiza la divisa en el país

Los inversores esperan para el miércoles un dato en particular: el gráfico que presenta las estimaciones de evolución de las tasas de interés, que puede arrojar indicios sobre cuántas veces prevén recortar las tasas en 2024 y 2025 los miembros del FOMC.

El mercado no excluye que este año haya dos recortes y no tres como se esperaba a fines del año pasado, toda vez que la inflación ganó fuerza y se ubicó en 3,2 % a 12 meses en febrero según el índice de precios al consumo (IPC). Las tasas se ubican actualmente en un rango de 5,25-5,50 %, máximos en más de 20 años.