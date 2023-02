Dólar hoy en Colombia no cambia de tendencia y sigue poniéndose caro

El precio del dólar en Colombia no para de subir y este lunes 13 de febrero inició con ligeros repuntes en su cotización. Esto acerca nuevamente a la divisa a sus puntos más altos del año, impulsada por la expectativa que está reinando entre los inversionistas, de cara a los nuevos datos de inflación y tasas de interés en todo el mundo, y la desaceleración económica, que ya se empieza a sentir en el mercado local por culpa de la lucha del Banco de la República contra el acelerado crecimiento del costo de vida.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta jornada, la moneda estadounidense arrancó con un valor inicial de 4.780 pesos, el cual marca un crecimiento de 2 pesos y 27 centavos respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy. La Superintendencia Financiera había fijado la cifra en 4.777 pesos con 87 centavos, luego de los sorpresivos repuntes con los que terminó la semana pasada, después de varios días de fuerte volatilidad e inestabilidad.

Además de abrir al alza, las primeras operaciones del dólar han estado marcadas por un ritmo creciente que lleva por ahora a esta moneda extranjera hasta máximos de 4.827 pesos con 80 centavos, mientras que su nivel más bajo llega apenas hasta los 4.775 pesos con 05 centavos y el promedio es de 4.806 pesos con 10 centavos. Estos resultados son muy similares a los del lunes de la semana pasada, cuando estuvo en la barrera de los 4.800 pesos en varias ocasiones, aunque sin la fuerza suficiente para llegar nuevamente a su punto más alto del 2023, que es de 5.502 pesos.

La noticia del día corre por cuenta de la economía de la Unión Europea (UE) que deberá experimentar en el inicio de 2023 un crecimiento levemente mejor de lo esperado y una inflación en moderación, y de esa forma escapará por poco de un cuadro recesivo, según anunció este lunes la Comisión Europea.

En su informe del invierno boreal con las proyecciones para el desempeño económico del bloque, la Comisión (brazo ejecutivo de la UE) revisó marginalmente al alza su proyección para el desempeño económico de la eurozona este año, a 0,9 %. Esto representa una mejora de 0,6 punto porcentual con relación a su anterior informe.

Simultáneamente, la Comisión rebajó a 5,6 % su proyección de inflación en la eurozona para 2023 y consideró que el tope máximo de la tendencia ya fue superado, por la desaceleración registrada en los precios de la energía.

Adicional a esto, en el panorama local, la atención de los mercados está centrada en los datos del PIB que serán revelados este miércoles 15 de febrero por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y permitirán conocer si la economía del país está reaccionando a las subidas de tasas de interés que se ordenaron por parte de las autoridades monetarias y empezó a caer o por el contrario se necesitan nuevos ajustes en la política monetaria.

En medio de todo esto hay que tener presente que al parecer Colombia ya inició el camino de la desaceleración, puesto que ya hay señales claras de que la economía colombiana avanzará con freno de mano puesto durante los próximos meses. El 72 % del comercio tuvo ventas iguales o inferiores a las registradas en enero del año pasado. El consumo en los hogares cayó 1,59 % en enero.

Otro indicador en rojo viene por cuenta de la industria automotriz: en el primer mes del año hubo una caída del 20,2 % en las matrículas de vehículos nuevos. Todo esto, sin contar con que la inflación llegó al 13,25 %, la más alta desde 1999, y el dólar ha sufrido una volatilidad muy fuerte y cerró la semana con una cotización cercana a los 4.800 pesos.

Este panorama se da en medio de un contexto mundial complicado que repercute en Colombia, marcado por los despidos masivos en las grandes multinacionales, especialmente en Google, Meta y Amazon, entre otras. También impactan la guerra en Ucrania y las dificultades económicas en Estados Unidos y China.

A Colombia, definitivamente, le llegó la hora del ajuste. El impacto de la inflación ―a lo que se le suma el incremento en las tasas de interés por el Banco de la República, que pasaron en 16 meses de 1,75 a 12,75 %―, al igual que la volatilidad del dólar, están secando el bolsillo de los colombianos y el gasto de los hogares, que en los años anteriores fue el motor del crecimiento.

En noviembre el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó US $ 180.333 millones de dólares (52,81 % del PIB), con un aumento de US $ 2.237 millones respecto a octubre de 2022. Esto es explicado por el saldo de la deuda externa del sector privado alcanzó un monto de US $ 78.822 millones, mayor en US $ 1.097 millones respecto a octubre de 2022. Por otro lado, el saldo de la deuda externa del sector público fue de US $ 101.511 millones, mayor en US$ 1.140 millones respecto al mes anterior.