Dólar hoy en Colombia se fue a la baja tras cifras de desempleo en enero y abrió en 4.797 pesos

El precio del dólar en Colombia recibió un impulso extra para seguir bajando las cifras de desempleo presentadas por el Dane. Este martes 28 de febrero mantuvo la tendencia que viene mostrando desde finales de la semana pasada, con la que se pone cada vez más barato.

Mientras tanto, los analistas y expertos se centran ahora en la reunión del Banco de la República en la que se definirá el futuro de las tasas de interés en marzo y la política monetaria que hará frente a la inflación en los meses venideros.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda estadounidense inició con un valor de apertura de 4.797 pesos, el cual muestra un leve retroceso frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.808 pesos con 14 centavos.

Con todo esto, regresa una vez más a la barrera de los 4.700 pesos y se ubica en los niveles que tuvo a comienzos de este año, mientras borra los repuntes que la llevaron a estar por encima de los 5.000 en algún momento.

Además de caer con su primera cotización, los movimientos subsiguientes muestran que sigue cayendo e incluso su mínimo llega hasta mínimos de 4.771 pesos, mientras que el máximo toca los 4.805. Con corte a las 8:15 de la mañana, el precio promedio de esta divisa es de 4.788 pesos con 90 centavos.

No obstante, la volatilidad se siente y los analistas y expertos no descartan posibles repuntes, aunque no tan fuertes como en ocasiones pasadas, puesto que hay cierta incertidumbre tras los movimientos en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo.