Economía

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

Este es el movimiento de la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 1:34 p. m.
Este es el movimiento de la divisa hoy.
Este es el movimiento de la divisa hoy. Foto: istock

El dólar inició la cotización de este 26 de enero en un precio de $3.650, lo que significó una baja de $13 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.637.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.665. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.650. El precio promedio es de $3.660.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 6,50 millones, registrando además un volumen promedio de 590,90 millones.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 97,050 unidades.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Macroeconomía

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Dinero

El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

Política

Presidente Petro dice que las medicinas con componentes importados deben bajar tras la revaluación del peso: “Son todas”

Macroeconomía

Gobierno nacional señaló que el decreto que eliminó la prima a los congresistas del país no afectará a otros servidores públicos

Macroeconomía

Gobierno de Colombia definió los productos cobijados por las medidas arancelarias frente a Ecuador

Macroeconomía

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: este es el valor oficial del 3 de diciembre

Macroeconomía

Dólar abre barato en Colombia: precio oficial de este 30 de octubre

Macroeconomía

Dólar terminó la semana en precio más caro en Colombia: valor oficial del 8 de agosto

Dólar dólares
Así está fluctuando la moneda. Foto: Adobe Stock

EE.UU. impondrá aranceles a Canadá si cierra acuerdo con China, dice jefe del Tesoro

Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las importaciones canadienses si Ottawa culmina un nuevo acuerdo comercial con China, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzando una amenaza similar del presidente Donald Trump la víspera.

“No podemos permitir que Canadá se convierta en una puerta de entrada por la que los chinos inunden Estados Unidos con sus productos baratos”, declaró Bessent en el programa “This Week” de ABC.

El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

Cuando se le pidió que aclarara si Washington cumpliría la amenaza hecha por Trump el sábado de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses, el jefe del Tesoro respondió: “Existe la posibilidad de aranceles del 100% si cierran un acuerdo de libre comercio”.

Durante una visita a Pekín el 16 de enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un deshielo en las relaciones bilaterales con China, al afirmar que ambos países habían alcanzado una “nueva asociación estratégica” y un acuerdo comercial preliminar.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales.

EE.UU. impondrá aranceles a Canadá si cierra acuerdo con China, dice jefe del Tesoro
EE.UU. impondrá aranceles a Canadá si cierra acuerdo con China, dice jefe del Tesoro Foto: AP

“China está tomando el control total y con éxito del que una vez fue el gran país de Canadá. Es muy triste verlo”, escribió Trump el domingo en redes.

Más de Macroeconomía

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Oliver Wack, gerente regional andino de Control Risks

El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

Pensiones

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Presidente Gustavo Petro, medicamentos

Presidente Petro dice que las medicinas con componentes importados deben bajar tras la revaluación del peso: “Son todas”

Desde junio, los congresistas tendrán menor salario en Colombia.

Gobierno nacional señaló que el decreto que eliminó la prima a los congresistas del país no afectará a otros servidores públicos

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos.

Gobierno de Colombia definió los productos cobijados por las medidas arancelarias frente a Ecuador

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.

Se hizo realidad. En la resolución que suspende venta de energía a Ecuador se consideran riesgos para abastecer al país

Billetes euros.

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Noticias Destacadas