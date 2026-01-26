Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

El dólar inició la cotización de este 26 de enero en un precio de $3.650, lo que significó una baja de $13 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.637.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.665. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.650. El precio promedio es de $3.660.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 6,50 millones, registrando además un volumen promedio de 590,90 millones.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 97,050 unidades.

Así está fluctuando la moneda.

EE.UU. impondrá aranceles a Canadá si cierra acuerdo con China, dice jefe del Tesoro

Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las importaciones canadienses si Ottawa culmina un nuevo acuerdo comercial con China, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzando una amenaza similar del presidente Donald Trump la víspera.

“No podemos permitir que Canadá se convierta en una puerta de entrada por la que los chinos inunden Estados Unidos con sus productos baratos”, declaró Bessent en el programa “This Week” de ABC.

Cuando se le pidió que aclarara si Washington cumpliría la amenaza hecha por Trump el sábado de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses, el jefe del Tesoro respondió: “Existe la posibilidad de aranceles del 100% si cierran un acuerdo de libre comercio”.

Durante una visita a Pekín el 16 de enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un deshielo en las relaciones bilaterales con China, al afirmar que ambos países habían alcanzado una “nueva asociación estratégica” y un acuerdo comercial preliminar.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales.

“China está tomando el control total y con éxito del que una vez fue el gran país de Canadá. Es muy triste verlo”, escribió Trump el domingo en redes.