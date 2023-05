No obstante, esta será una semana de alta expectativa para los mercados por la deuda pública en Estados Unidos.

Dólar next day: hoy arrancó con leve volatilidad en medio del festivo del Memorial Day

El precio del dólar en Colombia inició con una leve volatilidad en su cotización, en medio de la jornada festiva y el cierre de mercados que se registra este lunes 29 de mayo en los Estados Unidos, donde se conmemora el Memorial Day, mientras que los analistas esperan un día de poco movimiento y alta expectativa por lo que se viene de cara al futuro con la votación del acuerdo para elevar el techo de deuda en el gigante estadounidense y espantar una vez más el fantasma de crisis que ronda a esta nación.

De acuerdo con los primeros reportes de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) para esta oportunidad, la moneda norteamericana arrancó con un valor de apertura de 4.416 pesos con 40 centavos, lo cual marca un desplome de más de 40 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.461 pesos con 66 centavos, luego de los desplomes del pasado viernes, cuando mantuvo su ritmo decreciente, pese al estrés que hay en los mercados.

De acuerdo con los primeros reportes de la Bolsa de Valores de Colombia para esta oportunidad, la moneda norteamericana arrancó con un valor de apertura de 4.416 pesos con 40 centavos. - Foto: B V C

Pese a que en sus primeros movimientos tuvo un primer intento de repunte, luego de esto volvió a caer hasta mínimos de 4.414 pesos con 50 centavos, mientras que el máximo está en 4.419. Con corte a las 8:30 a. m., la cotización promedio de esta moneda extranjera es de 4.416 pesos con 63 centavos, mientras que los expertos esperan que no se registren mayores cambios y descartan cualquier repunte sorpresivo por el momento.

Para Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital, los operadores están atentos a lo que se viene en materia con las negociaciones de la deuda pública en los Estados Unidos, donde Demócratas y Republicanos ya lograron un acuerdo durante el pasado fin de semana y ahora todo queda en manos del Congreso de la República, que deberá votar si lo aprueba o no en los próximos días.

A nivel local debemos empezar por recordar que la semana pasada el dólar cerró a la baja y nuevamente regresó a la barrera de los 4.400 pesos. - Foto: B V C

“A nivel local debemos empezar por recordar que la semana pasada el dólar cerró a la baja y nuevamente regresó a la barrera de los 4.400 pesos y se puede esperar un rango que oscile entre mínimos de 4.420 pesos y máximos de 4.450, aunque hay que tener en cuenta que durante los festivos en Estados Unidos, se tiene menor presencia de operadores en el mercado y, por lo tanto, la liquidez caiga, dejando movimientos que no sean tan claros”, explicó Guerrero.

Luego de varios días de intensas negociaciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, y los republicanos llegaron a un acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos y evitar un catastrófico incumplimiento de pagos. El texto de 99 páginas fue divulgado el domingo en la noche y aún será objeto de un intenso escrutinio y debate en los próximos días en ambas filas.

“Hay que recordar que el dólar en Colombia va a operar la modalidad de next day, puesto que es festivo en los Estados Unidos, donde se conmemora el Memorial Day, y no hay mayores noticias que pueda alterar el movimiento de esta divisa en los mercados globales. La noticia hoy se vuelve a centrar en el acuerdo de Biden y McCarthy que se habría alcanzado este fin de semana y en un principio permitiría elevar el techo de la deuda en ese país, principalmente en todo lo que no esté relacionado con la defensa, y ahora habrá que esperar que lo vote el Congreso para ratificarlo”, agregó este experto.

Después de días de negociaciones largas y difíciles, el acuerdo permite que ambas partes reclamen una especie de victoria. Biden lo llamó un “compromiso”, mientras que el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, lo describió como “digno del pueblo estadounidense”. Algunas de las exigencias de ambos bandos no fueron aceptadas, como la eliminación de ciertas lagunas fiscales, solicitada por los demócratas, y la derogación de los créditos fiscales de energía limpia, que pretendían los republicanos.

“Los mercados en este momento operan con tranquilidad, con unos tesoros a cinco y diez años creciendo de forma correcta. Esta noticia de Estados Unidos genera un efecto positivo en todo el mundo, en lo que concierne a los mercados variables. En Japón vemos crecer sus indicadores, aunque allí se está aprovechando el boom de la inteligencia artificial. También hay un ambiente de optimismo por todos los movimientos en Turquía”, dijo Alejandro Guerrero, analista de Credicorp Capital.

Después de días de negociaciones largas y difíciles, el acuerdo permite que ambas partes reclamen una especie de victoria. - Foto: B V C

El marco básico del acuerdo suspende el techo de la deuda federal, que actualmente es de 31,4 billones de dólares, durante dos años, lo suficiente para atravesar las próximas elecciones presidenciales de 2024 y permitir que el gobierno siga pidiendo dinero prestado y continúe solvente. La oposición al proyecto de ley viene, por un lado, del ala más a la derecha de los republicanos, que quiere mayores recortes de gastos públicos, y por otro, de demócratas progresistas que no querían ninguna reducción.

*Con información de AFP.