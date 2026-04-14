Dólar permanece barato en Colombia: precio oficial para este 14 de abril; así abrió la jornada

El dólar inició la cotización de este 14 de abril en un precio de $ 3.574, lo que significó una baja de $ 34 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.608.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.609. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.659. El precio promedio es de $ 3.587.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 364,25 millones, registrando además un volumen promedio de 995,21 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 97,805 unidades.

Subidas, caídas y mucha incertidumbre: así se mueve el dólar mientras impacta precios, inversión y bolsillo. Foto: Universal Images Group via Getty

La guerra en Irán ya empieza a golpear a la economía mundial, advierte el FMI

La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Oriente Medio, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados el martes, que prevén un crecimiento del 3,1 %, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales.

Estados Unidos se verá menos afectado por el conflicto que desencadenó junto a Israel a principios de marzo. El crecimiento de su economía es ahora estimado por la institución en un 2,3 % en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en la anterior publicación, en el mes de enero.

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“Nuestras previsiones de referencia se basan en un conflicto relativamente corto, con una perturbación temporal del mercado energético que desaparecería el año próximo”, subrayó Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, en declaraciones a AFP.

Pero “antes de la guerra nos preparábamos para revisar nuestras previsiones al alza hasta el 3,4 %”, recalcó.

Si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría ser enorme: el peor escenario contempla un crecimiento del 2 %, una caída que recuerda a episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020.

La guerra en Irán ya empieza a golpear a la economía mundial, advierte el FMI Foto: Adobe Stock

En una decisión inusual, los jefes del FMI, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se reunieron antes del inicio de la reunión anual del Fondo en Washington.

El director de la AIE, Fatih Birol, aseguró que el mes de abril podría ser peor que marzo para el suministro energético mundial.