Dólar registró leve repunte y terminó más caro este 15 de septiembre: precio oficial de hoy

El dólar terminó la jornada de este lunes con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 15 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.905, lo que significó una reducción de $ 1 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.906.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.890.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.914, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.881. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.898.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 982,35 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 701,68.

El precio del dólar ha tenido fuertes fluctuaciones durante las últimas semanas. | Foto: El País

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 % llegando a las 96,892 unidades.

China y EE. UU. llegaron a un “marco básico de consenso” sobre TikTok, anuncian medios estatales chinos

China y Estados Unidos alcanzaron un “marco básico de consenso” sobre TikTok durante las negociaciones en Madrid, reportaron medios estatales chinos, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara el lunes un acuerdo para que la plataforma pase a manos estadounidenses.

Las partes alcanzaron “un marco básico de consenso para resolver de forma apropiada los problemas ligados a TikTok mediante la cooperación”, declaró el representante de China para el comercio internacional, Li Chenggang, a la cadena estatal CCTV.

EE.UU. y China habrían llegado a acuerdo sobre TikTok. | Foto: Bloomberg via Getty Images