Dólar en casas de cambio para este 15 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una de las monedas con mayor popularidad en el mundo y buena comercialización, dado que es una divisa utilizada por viajeros e inversionistas. Para muchos, el billete verde es un activo refugio en economías en desarrollo, pues permite resguardar el patrimonio de una manera más segura, lo que resulta atractivo para quienes desean generar rendimientos con su dinero.

Este panorama hace que muchos inviertan en dólares y acudan a casas de cambio para comprar y vender esta divisa, aprovechando momentos de bajas para comprar y de repuntes para vender dólares y así ganar algo de dinero con la fluctuación.

El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF | Foto: El País

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 15 de septiembre

Gracias a un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 15 de septiembre se situó cerca de $ 3.873, mientras que el de venta rondó los $ 3.978.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.937 – $ 4.000

– $ 3.937 – $ 4.000 Cali – $ 3.855 – $ 3.980

– $ 3.855 – $ 3.980 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.955

– $ 3.900 – $ 3.955 Medellín – $ 3.787 – $ 3.950

– $ 3.787 – $ 3.950 Pereira – $ 3.900 – $ 3.960

Esta es la fluctuación de la divisa. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes 15 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978

$ 3.873 $ 3.978 Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978

$ 3.873 $ 3.978 Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.979

$ 3.873 $ 3.979 Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.879 $ 3.980

$ 3.879 $ 3.980 Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.870 $ 3.977

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.955 – $ 3.985

– $ 3.955 – $ 3.985 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.930 – $ 3.970

– $ 3.930 – $ 3.970 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.980

– $ 3.950 – $ 3.980 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 LatinCambios – $3.950 – $3.990