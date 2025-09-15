Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 15 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

La moneda ha registrado caídas importantes en los últimos años.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 12:33 p. m.
Dolares
Así se mueve la moneda. | Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las monedas con mayor popularidad en el mundo y buena comercialización, dado que es una divisa utilizada por viajeros e inversionistas. Para muchos, el billete verde es un activo refugio en economías en desarrollo, pues permite resguardar el patrimonio de una manera más segura, lo que resulta atractivo para quienes desean generar rendimientos con su dinero.

Este panorama hace que muchos inviertan en dólares y acudan a casas de cambio para comprar y vender esta divisa, aprovechando momentos de bajas para comprar y de repuntes para vender dólares y así ganar algo de dinero con la fluctuación.

El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF | Foto: El País

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 15 de septiembre

Gracias a un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 15 de septiembre se situó cerca de $ 3.873, mientras que el de venta rondó los $ 3.978.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Contexto: El ‘duro’ panorama del hierro y el acero. Las amenazas a un sector clave en el desarrollo económico

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.937 – $ 4.000
  • Cali – $ 3.855 – $ 3.980
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.955
  • Medellín – $ 3.787 – $ 3.950
  • Pereira – $ 3.900 – $ 3.960
Dólar Dólares
Esta es la fluctuación de la divisa. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Lunes 15 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978
  • Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978
  • Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.979
  • Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.879 $ 3.980
  • Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.870 $ 3.977
Contexto: “Es culpa suya”: José Manuel Restrepo desmiente a Petro tras asegurar que el Gobierno Duque es culpable del déficit fiscal

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.955 – $ 3.985
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.930 – $ 3.970
  • Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.980
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • LatinCambios – $3.950 – $3.990
Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
Así se mueve el dólar. | Foto: Getty Images

Dolarcasas de cambio

