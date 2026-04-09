Dólar repuntó en Colombia pero registró pocos movimientos: precio oficial del 9 de abril

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento con baja volatilidad, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 9 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.642, lo que significó un alza de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.640.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.669.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.670, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.632. El promedio cotizado se encuentra en $3.643.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 966,33 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 527,76.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,34 % llegando a las 98,592 unidades.

Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

El petróleo vuelve a subir por incertidumbre sobre tregua en Oriente Medio

El precio del barril de petróleo volvió a oscilar este jueves en torno a los 100 dólares, umbral que llegó a rebasar, y las principales bolsas operaron con pérdidas por la prudencia de los inversores sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Hacia las 16H00 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía 4,85% a 98,99 dólares y el Brent del mar del Norte, referente mundial, avanzaba 1,74% a 96,40 dólares.

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron el miércoles tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, lo que despertó expectativas de la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

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Pero la cautela volvió a imponerse luego de que Irán planteara que una tregua en Líbano, que sigue bajo bombardeos de Israel, es una de sus “condiciones esenciales” de cara a la negociación con Estados Unidos.

“Es probable que los precios del petróleo se mantengan elevados y volátiles hasta que se alcance un acuerdo más permanente entre todas las partes”, afirmó Aarin Chiekrie, analista de Hargreaves Lansdown.

Los operadores están a la espera de una verdadera reanudación del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, después de que Irán recomendara rutas alternativas este jueves ante la posible presencia de “minas”.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con una baja de 0,73%, el Kospi surcoreano cayó 1,65% y Hong Kong cerró con pérdidas de 0,39%.

En Europa, la mayor parte de las principales bolsas cerraron a la baja. Fráncfort terminó la sesión con un retroceso de -1,14%; París, de -0,22% y Madrid, en -0,15%.

El petróleo vuelve a subir por incertidumbre sobre tregua en Oriente Medio. Foto: Adobe Stock

El parqué de Londres concluyó casi en equilibrio (-0,05%) y el único mercado que cerró en positivo fue el de Milán, que avanzó 0,50%.

Poco después del cierre de las bolsas europeas, los tres índices de Nueva York se recuperaban tras la prudencia que dominó en la apertura (S&P 500 +0,61%, Dow Jones +0,56% y Nasdaq +0,79%).

Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, señaló que “el optimismo respecto a un alto el fuego se desvaneció el jueves, ya que las noticias procedentes de Irán dieron un giro negativo”.