¿Quién fue Juan Mario Laserna y por qué será homenajeado el Día del Orgullo Tolimense?

El Tolima se prepara para conmemorar una de sus fechas más representativas con una agenda que mezcla tradición, cultura y reflexión sobre el desarrollo regional.

El próximo 10 de abril, el Día del Orgullo Tolimense tendrá como acto central un homenaje póstumo a Juan Mario Laserna, una figura clave en el pensamiento económico y político del país, cuyo legado sigue marcando discusiones sobre competitividad y desarrollo territorial.

La jornada iniciará desde las primeras horas de la mañana con actividades culturales en el Parque Murillo Toro, donde se llevarán a cabo muestras artísticas, una alborada tolimense y el concierto “Cuando el Tolima Canta, Canta Colombia”.

Resultados Lotería del Tolima: este es el afortunado ganador

Sin embargo, el momento central se vivirá a las 3:00 de la tarde en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, donde se reunirán líderes institucionales, empresarios y ciudadanía para exaltar lo mejor del departamento.

En ese escenario, el reconocimiento a Laserna se posiciona como uno de los ejes principales de la conmemoración. Su trayectoria abarcó el sector público, la academia y el análisis económico, consolidándola como una de las voces más influyentes en la discusión sobre desarrollo regional.

Su visión se enfocó en aprovechar la ubicación estratégica del Tolima como nodo logístico cercano a Bogotá, promoviendo la inversión y el fortalecimiento de la competitividad territorial.

Laserna fue director de Crédito Público, en momentos clave para la estabilidad fiscal del país. También fue viceministro de Hacienda e hizo parte, posteriormente, de la Junta Directiva del Banco de la República en la que lideró discusiones clave en la política monetaria y en la transparencia de la información que de allí surgía. Además, fue senador de la República, en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, y uno de los focos que lideró allí fue entorno al sector de telecomunicaciones y las posiciones de dominio, además de temas presupuestales y macroeconómicos.

También estuvo vinculado al periodismo económico. Se desempeñó como consejero editorial de la revista Dinero, del Grupo Semana, cargo en el que aportó al análisis de coyuntura, al debate sobre políticas públicas y al fortalecimiento del periodismo especializado como herramienta para la toma de decisiones. Este rol complementó su perfil técnico y amplió su incidencia en escenarios de discusión nacional.

Como señaló en su información Ecos del Combeima, medio líder que impulsa el Día del Orgullo Tolimense, Laserna jugó un papel protagónico como formador de nuevos líderes políticos, dejó una escuela basada en la rigurosidad, la disciplina y el análisis técnico, características que marcaron su estilo y que hoy son referentes para nuevas generaciones.

El próximo 24 de julio se conmemorarán los primeros diez años del fallecimiento de Juan Mario Laserna, ocurrido en una accidente automovilístico a las afueras de Ibagué, cuando tenía 48 años de edad.

El pueblo conocido como el ‘balcón del Tolima’, un destino con historia y riqueza cultural

El homenaje también incluirá un reconocimiento a Javier Díaz Molina, director de Analdex, por su aporte al comercio exterior y al posicionamiento del país en los mercados internacionales.

Su trayectoria lo posiciona como una figura clave en la discusión económica del país. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La programación del día contempla además espacios académicos, como el conversatorio sobre oportunidades de mercado y exportación para el departamento, así como la exaltación a empresarios y líderes que han contribuido al crecimiento regional.

Estos espacios buscan no solo reconocer trayectorias, sino también proyectar nuevas rutas de desarrollo económico.

Colombia implementa herramienta de Unesco para transformar la gestión turística en los pueblos patrimonio; estos son los detalles

Más allá de la conmemoración, el Día del Orgullo Tolimense se consolida como una plataforma para reforzar el sentido de pertenencia y visibilizar el potencial del departamento en sectores como el turismo, la logística y la producción.

En ese marco, el legado de Juan Mario Laserna se mantiene vigente como una referencia para pensar el futuro de la región con una visión estructurada, técnica y de largo plazo.