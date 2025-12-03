Dólar se dispara más de $50 este miércoles en Colombia: precio oficial del 3 de diciembre

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 3 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.761, lo que significó un incremento de $56 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.817.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $46, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.807.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.807, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.761. El promedio cotizado se encuentra en $3.780.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,293 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 709,39.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,52 % llegando a las 98,777 unidades.

Así cerró el dólar hoy. | Foto: El País

Las reservas de petróleo en EE.UU. suben a pesar de previsiones de reducción

Las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, en contra de lo previsto por los mercados, informó el miércoles la Agencia de Información Energética federal.

En el periodo de siete días que finalizó el 28 de noviembre, las reservas aumentaron en unos 600 000 barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción cerca de dos millones de barriles, según la mediana de las opiniones de expertos recogidas por Bloomberg.

Las existencias se situaron en 427,5 millones de barriles.

Las reservas estratégicas aumentaron ligeramente hasta los 411,7 millones de barriles.

Este aumento inesperado de las reservas de crudo se debe en parte a un ajuste estadístico. La EIA corrige cada semana los datos de los periodos anteriores.

Las importaciones han retrocedido con respecto a la semana pasada (-7,07 %), mientras que las exportaciones crecieron ligeramente (0,42 %).

Las reservas de crudo subieron. | Foto: Adobe Stock