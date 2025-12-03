Suscribirse

Divisas

Dólar se dispara más de $50 este miércoles en Colombia: precio oficial del 3 de diciembre

Este es el movimiento de la moneda americana en el mercado spot de la BVC.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 7:21 p. m.
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de diciembre en un terreno volátil. | Foto: El País

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 3 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.761, lo que significó un incremento de $56 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.817.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $46, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.807.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.807, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.761. El promedio cotizado se encuentra en $3.780.

Contexto: Inversión extranjera cae en Colombia: es una de las más bajas desde hace 10 años

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,293 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 709,39.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,52 % llegando a las 98,777 unidades.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así cerró el dólar hoy. | Foto: El País

Las reservas de petróleo en EE.UU. suben a pesar de previsiones de reducción

Las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, en contra de lo previsto por los mercados, informó el miércoles la Agencia de Información Energética federal.

En el periodo de siete días que finalizó el 28 de noviembre, las reservas aumentaron en unos 600 000 barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción cerca de dos millones de barriles, según la mediana de las opiniones de expertos recogidas por Bloomberg.

Las existencias se situaron en 427,5 millones de barriles.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 3 de diciembre: así se mueve la divisa

Las reservas estratégicas aumentaron ligeramente hasta los 411,7 millones de barriles.

Este aumento inesperado de las reservas de crudo se debe en parte a un ajuste estadístico. La EIA corrige cada semana los datos de los periodos anteriores.

Las importaciones han retrocedido con respecto a la semana pasada (-7,07 %), mientras que las exportaciones crecieron ligeramente (0,42 %).

caída en la producción de Petroleo
Las reservas de crudo subieron. | Foto: Adobe Stock

La producción estadounidense se mantuvo estable, con 13,81 millones de barriles diarios, y las refinerías funcionaron a un 94,1 % de su capacidad, frente al 92,3 % de la semana anterior.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

2. Así violentaron la vivienda de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

3. Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

4. Incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus declaraciones

5. Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar ColombiaPrecio del dólar en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.