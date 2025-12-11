El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 11 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.800, lo que significó una reducción de $ 54 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.854.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.820.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.824, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.798. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.810.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,672 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 705.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,87 % llegando a las 97,905 unidades.

Así se movió el dólar hoy. | Foto: Adobe Stock

La OPEP mantiene sus previsiones de aumento de la demanda de petróleo para 2025 y 2026

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo el jueves sus previsiones de aumento de la demanda mundial para 2025 y 2026, confiando en que se calmen las tensiones comerciales.

La demanda mundial de petróleo crecerá 1,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2025 y 1,4 mb/d en 2026, una proyección que no cambia respecto al mes de noviembre, según el último informe del cártel de países exportadores de petróleo.

La OPEP reevalúa cada mes sus proyecciones en función de la coyuntura económica.

La mayor parte del aumento proviene de países que no forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE], que representarán 1,2 mb/d de este incremento, con China e India como principales impulsores, destaca la OPEP.

La organización prevé un crecimiento económico mundial del 3,1 % tanto en 2025 como en 2026.

Esto dijo la OPEP sobre la producción de petróleo. | Foto: Adobe Stock

“Se prevé que la economía mundial mantenga un crecimiento estable hasta finales de 2025 y en 2026, respaldada por una buena dinámica del consumo, un impacto limitado de las tensiones comerciales, una reorientación satisfactoria de los flujos comerciales y políticas fiscales y monetarias favorables en las principales economías”, indicó la OPEP.