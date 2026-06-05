Dólar terminó al alza en Colombia: precio oficial para este 5 de junio

El dólar terminó la jornada de este viernes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que afectó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 5 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.592, lo que significó una reducción de $27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.565.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.580.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.613, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.564. El promedio cotizado se ubicó en $3.588.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,452 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 861,79.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,66 %, llegando a las 100.042 unidades.

La moneda estadounidense se mueve en un terreno volátil. Foto: El País

Fuerzas de EE. UU. abordan petrolero sancionado en el Índico

Fuerzas estadounidenses abordaron en el océano Índico un buque petrolero sancionado por Washington por transportar crudo iraní, anunció este viernes el Ejército.

Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán en febrero, Teherán ha impuesto un bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, que conecta el golfo con el océano Índico.

Posteriormente, Estados Unidos impuso su propio bloqueo a los puertos iraníes, desvió decenas de embarcaciones y abrió fuego contra seis barcos que se negaron a acatar sus órdenes.

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“Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje, en virtud del derecho de visita, al buque sancionado MT DAVINA, sin bandera, ubicado en el océano Índico”, indicó este viernes el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos en X.

“Continuaremos con la aplicación de la ley marítima a nivel mundial para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que proporcionen apoyo material a Irán”, agrega la publicación, que incluye fotografías y un video de la operación.

Fuerzas de EE.UU. abordan petrolero sancionado en el Índico. Foto: Getty Images

El Davina fue sancionado en 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que aseguró que había transportado y entregado petróleo iraní a China.