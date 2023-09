‘Don Jediondo’ desata la controversia por su comentario sobre el precio de una taza de café en Juan Valdez

Un grupo de aproximadamente 40 líderes cafeteros se grabaron entrando a una tienda de Juan Valdez. Lo hicieron con el propósito de dejar en evidencia que mientras a ellos les pagan $4.000 por una libra de café, en unas tiendas de estas características eso cuenta un solo tinto. De esta manera buscaron dejar en evidencia su preocupación por la crisis que ellos manifiestan.

“Que Colombia lo sepa, los cafeteros fuimos a Juan Valdez: una taza de café pequeño vale 4.500 mientras a nosotros la libra nos la pagan a 4 mil pesos. El gerente disfruta del esfuerzo de nuestro trabajo mientras las familias estamos en la ruina. Y hasta intentaron echarnos”, señaló la Unión de Cafeteros de Colombia a través de X, otrora Twitter, y dando cuenta de las imágenes de los cafeteros entrando a la mencionada tienda.

De inmediato, miles de comentarios se produjeron por cuenta de la publicación. Desde quienes cuestionan a los cafeteros que protestan, recordándoles que cuando los precios les convienen guardan silencio, pero cuando caen protestan, hasta quienes les condenan a los mismos que nunca han pagado a empleados en una cafetería para hacer ese tipo de comparaciones.

Uno de los comentarios a dicho video que más suscitó reacciones llegó por cuenta de Pedro Antonio González González, más conocido como ‘don Jediondo’. el humorista señaló: “pues que ellos monten los locales a ver si es mu fácil”. Su comentario encontró respaldo en decenas de personas, muchas de las cuales le asistieron razón al señalar que tiendas como Juan Valdez deben pagar impuestos, empleados y de ahí que el acto simbólico de los cafeteros comparando con 4 mil pesos no tenga sentido. No obstante, también hubo decenas de comentarios que le recriminaron por no ayuda a los manifestantes y, al tiempo, lucrarse haciendo humor con la figura del campesino. De igual manera se leyeron toda serie de insultos recordándole al humorista que sus restaurantes tuvieron que pedir un salvavidas financiero por cuenta de la crisis que vivió. Y, por último, decenas de personas le recordaron los precios “usureros” de sus restaurantes, dejando entrever que él no tenía autoridad moral para comentar.

Unión de Cafeteros de Colombia protestando simbólicamente en un Juan Valdez, de Pereira | Foto: Cptura de pantalla video publicado en @DignidadCafe

‘Don Jediondo’ Sopitas y Parrilla es una cadena de restaurantes que se declaró en quiebra luego de la crisis que generó la pandemia de la covid-19, el cual se acogió en julio del 2022 al amparo de la Ley 1116 de 2006, conocida como la ley de insolvencia económica. Gracias a este beneficio la compañía emprendió un proceso de reorganización. “Fueron noches de no dormir, pero gracias a Dios ya se llegó a un acuerdo con la Superintendencia, que es el juez natural del asunto para que Don Jediondo pueda continuar adelante, de acuerdo con los cronogramas, obviamente pagándoles a todos los proveedores todas las deudas que están contempladas en la ley”, aseguró en su momento el humorista.

Frente al debate cafetero, hasta el cantante Yeison Jiménez entró en el debate y señaló: “La organización y representación de los cafeteros que ni siquiera ellos puedan comprar es una fachada comercial.

QUE COLOMBIA LO SEPA, LOS CAFETEROS FUIMOS A JUAN VALDEZ : una tasa de café pequeño vale 4.500 mientras a nosotros la libra nos la pagan a 4 mil pesos.



El gerente disfruta del esfuerzo de nuestro trabajo mientras las familias estamos en la ruina.



Y hasta intentaron echarnos. pic.twitter.com/ILzwdBYhJI — Unión De Cafeteros de Colombia 🇨🇴 (@DignidadCafe) September 23, 2023

En Pereira, donde tuvo lugar la protesta, el grupo de productores que actúan como voceros de la Unión de Cafeteros de Colombia se reunió para anunciar que la movilización que han venido programando será aplazada hasta nueva orden, con el fin de respetar la temporada de recolección en el territorio nacional. “El paro cafetero, el cual no se termina, se fortalece. En este momento no están las condiciones; respetamos la recolección de café en Colombia de todos nuestros compañeros cafeteros. Le decimos al presidente de la República que cumpla con la palabra empeñada”, fueron las palabras de uno de los líderes que encabezó el evento programado frente a una de las tiendas de Juan Valdez de la capital risaraldense.

Los comentarios de 'don Jediondo' y Yeison Jiménez | Foto: Foto de la publicación que realizaron en Instagram

“Le decimos no, señor presidente, no somos ni del Gobierno ni en contra del Gobierno; somos cafeteros que estamos aguantando hambre y que hoy aquí simplemente paramos para fortalecernos más y salir a las carreteras a pedir por las malas lo que usted no nos quiere dar por las buenas”, agregó.

El 16 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro planteó la reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros, de acuerdo a los pequeños productores, y dijo que, de lo contrario, se acabará el contrato del Gobierno con ese gremio para administrar el Fondo Nacional del Café, que se nutre con la contribución pagada por el café exportado. “Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación”, advirtió el mandatario en la reunión con las bases del sector cafetero en Pitalito, Huila, una de las mayores zonas productoras del grano en el país.

Ante asociaciones de productores, cooperativas y organizaciones cafeteras y campesinas del departamento del Huila, así como a alcaldes de la región, el jefe de Estado recordó que la Federación Nacional de Cafeteros es una institución privada y agregó que los directivos de la entidad tienen unos salarios muy elevados.

En ese mismo sentido, el mandatario se había referido en junio pasado desde París, a la situación laboral de los pequeños productores del grano en Colombia. “No hay un solo pensionado campesino cafetero. Los entregaron todo, le dieron la riqueza a Colombia, hasta las marcas. Muchos vividores vivieron de ese cafetero y se volvieron riquísimos, pero no hay un campesino que haya sido pensionado”.