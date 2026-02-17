ECONOMÍA

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

El ahorro que los ciudadanos tuvieron en horas de movilidad evidencia los graves problemas que hay en las ciudades del país.

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 3:47 p. m.
Rappi
Rappi Foto: Rappi

Los habitantes de las grandes ciudades se abisman al ver la cantidad de motos que circulan por las calles. Muchos de sus conductores son trabajadores, y una proporción significativa de quienes utilizan vehículos motorizados de dos ruedas se desempeña como repartidores a domicilio.

Claramente, la plataforma Rappi es la que concentra buena parte de este servicio que, además, introdujo el sistema conocido como turbo.

A partir de las estadísticas recopiladas por este servicio, además de datos curiosos, surgen diversas realidades que evidencian situaciones complejas que enfrentan las ciudades del país.

Lo curioso

Navidad agitada: En diciembre, los colombianos de las 10 ciudades en las que está habilitado el servicio de la plataforma de domicilios realizaron 120.000 pedidos de buñuelos y natilla. Esta cifra equivale a casi tres veces la población de Mompox, en Bolívar.

