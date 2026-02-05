Economía

El euro cierra más barato en la tarde del jueves 5 de febrero de 2026

La divisa es utilizada por miles de personas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de febrero de 2026, 8:09 p. m.
Billetes de euros
Billetes de euros Foto: Pixabay

El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la única divisa oficial de la eurozona. La moneda tiene ciertas ventajas para particulares, empresas y economías de los países que la utilizan.

Es por ello que muchos le hacen seguimiento a la divisa y a su cotización diariamente; aquí le contamos cuál es su precio para este 5 de febrero.

Billetes euros.
La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 5 de febrero , la cotización del euro se encuentra en $4.295.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza al cierre de la jornada: así fluctuó durante este 5 de febrero

Macroeconomía

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Macroeconomía

Dian realizó nuevo operativo: aprehendió mercancías de contrabando por más de $13.600 millones; artículos de tecnología y textiles

Macroeconomía

Corte Constitucional le jala las orejas a Nueva EPS tras situación con prepagadas y planes complementarios

Macroeconomía

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

Macroeconomía

SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Macroeconomía

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

Macroeconomía

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

Macroeconomía

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Macroeconomía

Así se cotiza el euro este 31 de enero en Colombia: precio y panorama de la moneda europea

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Billetes Euros
Este es el precio de la divisa. Foto: Getty Images

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

Más de Macroeconomía

Billetes de euros

El euro cierra más barato en la tarde del jueves 5 de febrero de 2026

Dolar

Dólar se impulsó al alza al cierre de la jornada: así fluctuó durante este 5 de febrero

Economia

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Operativo de la DIAN en Cali para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’ arrancó en el Parque Industrial Las Delicias

Dian realizó nuevo operativo: aprehendió mercancías de contrabando por más de $13.600 millones; artículos de tecnología y textiles

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS

Corte Constitucional le jala las orejas a Nueva EPS tras situación con prepagadas y planes complementarios

Getty Images

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia.

SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Noticias Destacadas