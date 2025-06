El futuro de las sanciones en materia de aduanas está en manos del Congreso de la República

Dentro del mismo fallo, el magistrado que salvó su voto, considera que el régimen sancionatorio aduanero no es un código y que, por lo tanto, el Presidente sí tenía la facultad de expedir el régimen sancionatorio. Esta postura es correcta, pues no puede considerarse técnicamente que un cuerpo normativo que consagre un régimen sancionatorio aduanero se considere un código, no es un cuerpo normativo sistemático.