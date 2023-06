“Es un suicidio económico”: José Manuel Restrepo sobre la transición energética

La transición energética es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y a su vez, ha sido uno de los más controversiales, principalmente porque supone dejar de usar petróleo y los llamados combustibles fósiles, lo que es muy sensible para la economía, teniendo en cuenta que estos hidrocarburos son el principal producto de exportación, quiere decir, que si se deja de negociar con esto, habría un fuerte impacto para las finanzas públicas.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha sido muy crítico en este proceso, a pesar de que reconoce que es un cambio necesario para el país. El economista, quien hace unos años veía el principio de esta transición, en diálogo con SEMANA, ha dicho que bajo la figura actual, las finanzas de la nación estarían afectadas, al menos en el largo plazo.

El rector de la Universidad EIA, aseguró que el Gobierno debe empezar a avanzar con el pago a Ecopetrol el déficit en el Fepc.

En este tema, hay puntos muy importantes, los cuales tienen una repercusión directa, e inmediata, con la economía actual. Uno de esos es el déficit en el Fondo de los Precios de los Combustibles (Fepc), el cual se ha empezado a combatir, por decir de alguna forma, con el incremento de la gasolina, de forma mensual.

“Creo que el Gobierno ha tomado acertadamente decisiones de cerrar la brecha de precios internos con el de las referencias internacionales, lo ha hecho con gasolina, pero no con Acpm, en esto tiene que ser cuidadoso, en tomar esas decisiones, sin que se le genere un nuevo ciclo inflacionario, yo creo que ahí la prudencia la debe medir seguramente el actual responsable que es el Ministerio de Hacienda y la de Minas y Energía”, explicó el rector de la Universidad EIA, en entrevista con SEMANA.

José Manuel Restrepo ve con buenos ojos las medidas del Gobierno, en materia del control del déficit del Fepc. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

No obstante, para Restrepo es importante avanzar con el pago de la deuda a Ecopetrol, principalmente, porque desde la administración anterior se había dejado listo el presupuesto para sanear considerablemente ese déficit.

“Nosotros (el Gobierno Duque) dejamos pago casi 10,9 billones, yo tengo entendido que el ministro Ocampo hizo un pago el mes de diciembre, no sé cuánto fue, si fueron cuatro o cinco billones: Yo dejé en el presupuesto del 2023, entre 18 y 19 billones para realizar el pago, con cargo el presupuesto de la nación. Se sacaron del presupuesto, no sé si para mostrarlo en el desempeño en materia de inversión pública, y se dejó supuestamente un pago cruzado a dividendos de Ecopetrol, que es también igualmente válido, pero, hasta la fecha, que yo sepa, no se ha realizado el pago. Entonces, si no se han realizado los pagos, el valor del déficit que se causa mes a mes, por la diferencia de precios, se sigue aumentando”, afirmó Restrepo.

José Manuel Restrepo asegura que la decisión de suspender la exploración de hidrocarburos es un "suicidio económico". - Foto: FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

En ese mismo sentido, el exministro de hacienda le dijo a SEMANA, que la transición energética es necesaria. Reconoce la urgencia del proceso, pero, este proceso debería ser responsable y ordenado, el cual se viene trabajando desde gobiernos anteriores, quiere decir, no es algo nuevo.

Es allí donde dice que no le parece prudente la posibilidad de suspender la exploración de hidrocarburos, que podría tener efectos muy adversos para la economía, al punto de compararlos con un suicidio:

“Cuando yo digo una transición ordenada, pues significa una transición que sea consciente de la implicación, que significa, por ejemplo, una decisión que en mi opinión es equivocada, que es la de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, porque se pone en riesgo una fuente muy importante de recursos para la economía; y cometemos el riesgo de, valga la redundancia, un suicidio económico. Estamos hablando de un sector que representa 20 % de los ingresos fiscales, 5,6 % del PIB, 35 % de la inversión extranjera directa, 40 % de las exportaciones y casi el 80 % de las regalías de las cuales viven los entes territoriales, los departamentos. Desaparecer este sector, pues sí, sería una forma de suicidio económico”.

De hecho, asegura que las reservas han disminuido, según los informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sobre esto, Ricardo Bonilla González, actual ministro de hacienda, ha dicho que casi siempre las cifras muestran que Colombia tiene gas natural para unos 8 años, por lo que no se necesitarían adjudicar más contratos.

Si no se renuevan los contratos de exploración, las reservas de hidrocarburos podrían durar menos de lo que espera el Gobierno nacional. - Foto: diana sanchez

Para el rector de la Universidad EIA esto es falso, porque lo que permite que se mantengan esas reservas es seguir firmando nuevos contratos de exploración:

“Algunos han afirmado que no tiene sentido firmar nuevos contratos de exploración, porque todos los años, más o menos las reservas de Colombia duran entre 7 y 8 años, falso, eso se da justamente porque continuadamente se ha venido avanzando en la firma de nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Cerrar el grifo de nuevos contratos de exploración es poner en riesgo este dato en 6 años. Mi pregunta es ¿qué vamos a hacer cuando en 6 nos digan que las reservas no son de 7 años, sino de dos?”.

En ese mismo sentido, aseguró que para la ruta de la transición, no es posible reemplazar los ingresos de los hidrocarburos, por ejemplo, con los del turismo: “no es viable porque el sector turístico es un sector de uno y medio del PIB, es un sector que ya tiene una cobertura o tasa de ocupación del 70 %, entonces multiplicar por cuatro ese sector implicaría tener muchísima más infraestructura hotelera, infraestructura gris, o sea de atención al turista, mejoramiento en vías, mejoramiento en puertos, en aeropuertos, entre otros temas. Todo eso supone un esfuerzo que no va a darse en uno, o dos, o tres, ni siquiera cinco o 10 años. Me parece que ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado”.

Lo mismo ocurriría con los proyectos de energía, los cuales están muy distantes de alcanzar la generación, tanto de consumo como de ingresos, por lo que sugiere, que el cambio que se propone, se haga pensando en otros mecanismos.