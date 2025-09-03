En Colombia, el dominio del inglés se consolida como un factor clave para acceder a mejores oportunidades laborales. Un reciente estudio de la ANIF y Porvenir señala que quienes reportan altos niveles de inglés, tienen hasta un 24,5% más de probabilidades de conseguir empleos mejor remunerados en comparación con quienes apenas alcanzan un nivel básico.

La investigación, realizada con la base de datos del Servicio Público de Empleo (SPE) entre 2019 y 2024, indica que tener conocimiento de este idioma incrementa de forma significativa la posibilidad de ser contratado. Mientras que un nivel básico (nivel 2) eleva un 12,5% las probabilidades de conseguir trabajo frente a quienes no dominan el idioma, un nivel avanzado (nivel 5) aumenta esa cifra en un 3% más.

Tener un mayor dominio del idioma aumenta la probabilidad de conseguir empleo mejor remunerado hasta en un 24,5%, si se compara el nivel más bajo contra el nivel más alto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El impacto se hace más evidente en sectores como los procesos de negocio (BPO), donde la probabilidad de contratación para quienes tienen un inglés avanzado alcanza el 38,1% frente al 8,5% en el nivel más bajo. La misma tendencia se observa en turismo, alojamiento y tecnologías de la información, áreas donde la comunicación en inglés es fundamental.

Las actividades de procesos de negocio (BPO) ofrece los mayores retornos por dominio del inglés, seguido del sector de alojamiento y turismo y las tecnologías de información (TIC). | Foto: Getty Images

El estudio también muestra diferencias de género. Aunque los hombres presentan una ligera ventaja en los niveles iniciales, las mujeres con un dominio avanzado del idioma superan sus probabilidades de contratación, especialmente cuando las empresas exigen explícitamente esta competencia. En ese escenario, las mujeres con nivel alto de inglés logran una ventaja de 6,3 puntos porcentuales frente a los hombres.