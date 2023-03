Estos serían los alcances de la reforma pensional que radicará el gobierno de Petro, según expresidente de Colpensiones

SEMANA. La reforma ha dado una voltereta y ni siquiera dará los 500.000 a los colombianos vulnerables, como se prometió durante la campaña del presidente Gustavo Petro, ¿cómo evalúa esa nueva propuesta?

Juan Miguel Villa. La reforma modera mucho la propuesta que fue planteada en la campaña, la cual estaba fundamentada en un pilar solidario que iba a dar 500.000 pesos a todos los que no tenían pensión. Eso no va a ocurrir, principalmente por un tema de recursos, de sostenibilidad. El pilar solidario es el llamado a ampliar la cobertura en el sistema, que es la esencia general del proyecto legislativo.

El gobierno no ha presentado los números, con las proyecciones de cuánto va a costar, si va a haber ahorro, si va a haber déficit o superávit y cuál va a ser la generación de colombianos que va a llevar la carga fiscal y financiera de esta reforma.

SEMANA. Pero ya hay señales que permiten hacer estimaciones. ¿Cree que puede haber equilibrio o el hueco va a ser más grande?, ¿es financiable la reforma?

J.M.V. En este tema es necesario ver en qué estamos. El sistema general de pensiones tiene cuatro componentes que están altamente fragmentados. Por un lado está Colombia Mayor, programa que actualmente se financia con el Fondo de Solidaridad Pensional, creado en 2003. Hoy tiene una cobertura cercana 1.700.000 personas que reciben 80 mil pesos mensuales.

El siguiente nivel serían los Beps, en el que hay un enfoque de ahorro voluntario de las personas que trabajan en la informalidad.

Por otro lado está el piso de protección social, que se creó en el Plan de Desarrollo del gobierno anterior y que ya prácticamente fallece, en junio de este año.

Teníamos también los dos regímenes pensionales con solidaridad: el de prima media y el de ahorro individual, que son contributivos.

SEMANA. Suena muy parecido a lo que se plantea ahora...

J.M.V. Hay diferencias. Por ejemplo, en cuanto a la edad de retiro de la parte solidaria, Colombia Mayor tenía una edad de referencia mínima de 54 años para las mujeres y 59 años para los hombres. Eso está subiendo a 65 años ahora, en el pilar solidario, y no establece diferencias por género, es igual para hombres y mujeres.

Los dos pilares contributivos se mantienen con la misma exigencia en edad y aportes, aunque hubiera sido deseable que se hiciera un reconocimiento al aumento de la expectativa de vida que ha tenido la población colombiana desde 1993 hasta ahora. La última vez que se aumentó la edad fue en 2003.

La financiación de la parte solidaria de Colombia Mayor estaba respaldada con el Fondo de Solidaridad Pensional, que se alimentaba con un punto porcentual aportado por quienes cotizaban con más de cuatro salarios mínimos y con la contribución de los pensionados con mesadas superiores a 15 salarios mínimos.

En la parte de los Beps, el origen era el ahorro individual, más el 20 % sobre lo ahorrado, que se les daba a las personas como subsidio, financiado por el Presupuesto General.

En la parte contributiva, los puntos para sumar a la pensión de vejez iban de 1 a 25 salarios mínimos y esa regla era igual para Colpensiones y las AFP.

SEMANA. Las AFP y Colpensiones competían fuertemente por lo afiliados contributivos.

J.M.V. Sobre esa cierta competencia que había entre Colpensiones y las AFP, hay que mencionar que la parte privada del sistema incumplió promesas. Nunca logró consolidar los productos que había prometido. No logró cumplir uno de los supuestos de la Ley 100 de 1993 y era que iba a haber mucha competencia entre AFP. No se cumplió que iban a surgir muchas administradoras, y que eso iba a derivar en menores costos que, a su vez, redundarían en menores costos para los afiliados.

En la historia ha habido hasta 12 fondos y en la actualidad hay cuatro, de los cuales, dos concentran el 87 % del mercado, que son Porvenir y Protección.

No hubo ningún componente de competencia, por el contrario, el modelo privado lo que hizo fue concentrarse.

Otra promesa que no se cumplió fue la de otorgar pensiones que -primero- fueran suficientemente altas como para poder mantener el consumo de los trabajadores que se retiraban. Y sobre todo, dentro del mercado financiero, no se desarrollaron los productos necesarios para garantizar cubrimiento de riesgos, tanto financieros como de extralongevidad. Por ejemplo, hoy la regla general es que se le otorgue a la persona un retiro programado. Eso significa que se le calcula la mesada de acuerdo con su expectativa de vida.

Tampoco se cumplió con el desarrollo de un mercado asegurador en el que las personas podían comprar lo que se conoce como renta vitalicia. En consecuencia, ha sido una frustración, tanto para los que gestionan el sistema como para los afiliados.

Otra cosa que no sucedió en los privados fue la promesa de otorgar una pensión a partir del ahorro individual de cada ciudadano. En la mayoría de los casos se necesita sacar plata de un fondo (el de Solidaridad) para completar. Pero dicho fondo poco a poco se iba agotando.

Entre tanto, una tarea que sí hicieron bien los fondos privados fue optimizar los recursos de los afiliados. En eso no hay discusión.

SEMANA. Pero si esa optimización fuera efectiva, las personas no estarían descontentas con las pensiones de los fondos privados...

J.M.V. Eso es porque al que ahorra poco le sale poco. El 11,5 % del salario que iba al ahorro lo optimizaron. Pero, en cambio, los fondos privados habían prometido que la edad de pensión no era relevante, que los afiliados podrían pensionarse a una menor edad, inclusive, a los 40 años. Eso no se dio.

SEMANA. A propósito de la poca edad con la que un cotizante podría pensionarse en una AFP (según la idea que vendieron en su momento), con la reforma se plantea pasar de los fondos a Colpensiones a los afiliados de hasta tres salarios mínimos. Se dice que, en la práctica, sería equivalente a subir la edad de la pensión, pues en el régimen público son 1.300 semanas y en las AFP, 1150. Si hay que ahorrar por más tiempo, hay que trabajar más. ¿Es así?

J.M.V. Lo de las 1.150 semanas aplicaba para el acceso al subsidio del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, no para el ahorro. Dicho fondo iba rumbo a ser deficitario.

SEMANA. ¿Todo eso se mejora ahora con la reforma?, ¿cómo ve la propuesta?

J.M.V. Me parece que el proyecto de ley es bastante inteligente, en el sentido de que no está creando regímenes, sino haciendo uso de lo existente para poder armar un rompecabezas.

En el diseño del sistema, prácticamente se divide la población de acuerdo con el número de semanas que ha acumulado el cotizante. Ese número de semanas es continuo, no fraccionado.

Así, en el pilar solidario, si la persona acumuló entre 0 y 150 semanas y tiene condición de pobreza y vulnerabilidad, tendrá acceso a un subsidio que -mínimo- es equivalente al monto que define la línea de pobreza extrema. No están diciendo que van a cubrir solo la pobreza extrema, no están diciendo que no serán 500.000. Están diciendo que será mínimo el monto con el que se estima que la persona puede estar bien alimentada.

Después viene el pilar semicontributivo, que va entre 150 y 1.000 semanas. Ahí la persona puede acceder a este pilar, según lo que haya aportado al pilar contributivo. En conclusión, le van a dar subsidio (pobreza extrema) y de ahí en adelante, le distribuyen el ingreso según la expectativa de vida.

Hasta este momento, hay que recordar que la edad para acceder a los pilares solidario y contributivo subió a los 65 años, lo que responde a un criterio de sostenibilidad financiera de esos pilares.

SEMANA. ¿Qué pasa con los mayores que nunca cotizaron, tienen la edad y están en la mala?

J.M.V. Hay un periodo de transición para quien tiene Colombia Mayor, pero, se supone que a los mayores de 65 que tengan condición de vulnerabilidad podrían aplicarles un puntaje del Sisbén y así acceder al pilar solidario.

Vuelvo a destacar que la reforma está pensada en la cobertura, pues nadie se queda sin nada. Tanto el pilar solidario como el semicontributivo se financian con nuevas disposiciones para el Fondo de Solidaridad Pensional.

SEMANA. ¿Podría recordar esas fuentes de financiamiento?

J.M.V. Se duplica la contribución que hace el afiliado al Fondo de Solidaridad Pensional, a partir de cuatro salarios mínimos. Es decir, ya no van a aportar 16, sino 18 por ciento del salario.

Los afiliados que ganen más de 15 y hasta 20 salarios mínimos van a pagar hasta un punto adicional.

Los pensionados con altas mesadas también aportarán más. Sin reforma, están aportando al Fondo de Solidariadad Pensional si tienen una mesada superior a 15 salarios mínimos. Ahora se amplía ese umbral de aportantes. Comienzan a contribuir desde 10 salarios mínimos.

La ventaja es que ya esta medida fue declarada exequible, después de haber sido estudiada por la Corte Constitucional.

SEMANA. ¿Cómo es la llamada pensión anticipada?

J.M.V. Existe un siguiente segmento que va entre 1.000 semanas y 1.300 semanas. Esas personas que no alcanzaron las 1.300, pero están por encima de las 1.000, pueden acceder a lo que se llama la pensión anticipada. La persona puede decirle a Colpensiones ‘quiero una pensión, le compro las semanas que me faltan’.

El borrador de la ley dice que el gobierno estimará cuánto valen. La persona empieza a recibir la pensión (a los 65) y le van a descontar de su mesada, mes tras mes, el valor correspondiente a las semanas que tiene que pagar para completar.

SEMANA. ¿Esto si es totalmente nuevo?

J.M.V. Si, es totalmente nuevo, pero hay que notar que hay una continuidad, de 0 a 150, de 150 a 1.000, de 1.000 a 1.300. Insisto una vez más en que la obsesión de la reforma es la cobertura.

El siguiente peldaño es el pilar contributivo, que es para el que tiene más de 1.300 semanas.

Acá se conserva la edad de 57 años para mujeres y 62 años, hombre. En la parte de la acumulación, los afiliados, si ganan menos de tres salarios mínimos, van a cotizar únicamente en Colpensiones.

Eso, para efecto de acumular semanas para una pensión de prima media. Si tiene un ingreso superior a tres salarios debe escoger una administradora de fondos de pensiones, pues Colpensiones le dice ‘hasta aquí te recibo, busca una AFP’.

SEMANA. ¿Usted era de los que abogaba porque Colpensiones también pudiera hacer ese papel (como de AFP) en ese peldaño de arriba?

J.M.V. Sí. A mí me gustaría que Colpensiones pudiera tener esa posibilidad, que un afiliado diga ‘no, yo no quiero buscar una AFP, dejo toda la plata acá, adminístreme el primer pilar y el ahorro individual también’.

Eso no quedó, pese a que puede ser un mecanismo para completar el mercado, en caso de que una AFP diga ‘no me gusta este negocio, me retiro’.

SEMANA ¿Cómo se distribuirán las contribuciones que se hagan por el afiliado?

J.M.V. En los tres primeros salarios mínimos, de la plata que tendrá Colpensiones, la entidad va a tomar 13 % del 16 % y lo va a dirigir completamente al fondo con el que se pagan las pensiones de vejez (fondo común). Pueden tomar hasta un 1 % para administración y 2 % se va para lo que se llama el seguro previsional, que cubre a la familia en caso de fallecer el afiliado, o en caso de invalidez.

SEMANA. De nuevo suena más de lo mismo, ¿qué cambio tiene esto?

J.M.V. El cambio está en que este seguro previsional, en la actualidad, los fondos privados tienen que contratarlo con una aseguradora. Eso se acaba. Lo hará únicamente Colpensiones, para todos los afiliados. La entidad pública responderá por las pensiones de sobrevivencia y por las pensiones de invalidez.

SEMANA. ¿Qué sucederá con el aporte que supere los tres salarios mínimos, porque da la idea de que le puede enredar la vida al afiliado?

J.M.V. No, ese aporte sigue siendo del 16 %, la diferencia es que, de ese 16 %, un 12,5 % va a ir a una cuenta individual de la persona (es su ahorro). Un 1 % va a ir a lo que se conoce como Fondo de Ahorro del pilar contributivo. Un 0,5 % va a ir a los costos de administración para las AFP. Hoy, ninguna AFP tiene costos por debajo del 0,5 %. Todas están por encima. Así, obliga a las AFP a ajustarse el cinturón.

SEMANA. Se ha dicho que la reforma, con el recorte en el número de afiliados a las AFP, las acabaría. ¿Lo ve así?

J.M.V. Esta reforma aborda los subsidios implícitos del sistema. Todo mundo se quejaba de las megapensiones de Colpensiones, porque significaban subsidios que requerían grandes volúmenes de recursos públicos.

Si bien Colpensiones daba pensiones de hasta 25 salarios mínimos, a partir de ahora, solo va a poder liquidar pensiones hasta tres salarios mínimos.

A lo que contribuye esa medida es a controlar que las pensiones altas se lleven la mayor parte de los subsidios del sistema. En otras palabras, se limitan hasta tres salarios mínimos los subsidios implícitos del sistema.

De ahí en adelante, las pensiones son como las otorga la parte privada hoy en día, que son actuarialmente balanceadas (la persona va a recibir lo que aportó, su rendimiento, hasta que salga del mercado laboral y fallezca) y se le sustituya.