Euro cierra al alza; la divisa logró repuntar a lo largo de la jornada

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países de la Unión Europea, lo que representa una gran parte de la economía mundial. Los movimientos del euro pueden reflejar la salud económica y las políticas monetarias de una región económica significativa, lo que los convierte en indicadores importantes para los inversores y ahorradores.

Dólar abrió a la baja en Colombia: este es el valor de cotización del 9 de junio

Gracias a la solidez que muestra a nivel mundial y su comportamiento frente a otras divisas en el planeta, muchas personas optan por comprar euros y ahorrar en esta moneda con diferentes fines; uno de ellos, cuidar su dinero ante la volatilidad o los escenarios de crisis que puedan presentarse en las diferentes economías locales.

El valor del euro. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Precio del euro en casas de cambio

Para este 9 de junio, el euro cerró en Colombia en 4.170 En casas de cambio lo compran en $4.150 y lo venden en $4.270.

Es importante recordar que los precios del euro pueden variar dependiendo de la casa de cambio. Además, se recomienda consultar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más actualizado.

Economía internacional

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aumentaron en mayo por encima de lo previsto por los analistas, impulsadas en parte por condiciones de financiación más favorables que hace un año, indicaron el martes datos del sector.

Inversores auguran un “punto de inflexión” positivo para Colombia con Abelardo de la Espriella, según el Financial Times

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las operaciones crecieron un 3,2% interanual, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,2 millones de unidades, el nivel más alto en lo que va del año.

Las ventas de vivienda representan un gran porcentaje de la economía de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, destacó que una mejora en la asequibilidad favorece la actividad del mercado.

“Aunque las tasas hipotecarias han subido en comparación con principios de año, siguen siendo más bajas que hace un año y están esencialmente en el promedio histórico de largo plazo”, añadió en un comunicado.

A fines de mayo, la hipoteca a tasa fija a 30 años, la más utilizada, rondaba el 6,5%. Esto está por encima de los niveles de los últimos meses, pero por debajo del 6,9% registrado en mayo de 2025.

El mercado inmobiliario suele dinamizarse en primavera, cuando aumentan las mudanzas y la actividad de compra. Este impulso también se vio reflejado en una mayor oferta: el número de viviendas disponibles creció 3,3%, hasta unos 1,55 millones.

El precio mediano de venta de las viviendas de segunda mano subió un 1,3%, hasta 429.300 dólares, su nivel más alto desde mediados de 2025, según datos de la NAR.

*Con información de AFP.