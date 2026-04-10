Experto señala el proceso para una posible salida de Colombia del Pacto Andino y las consecuencias que generaría: “Una situación extrema”

En la tarde del jueves 9 de abril, Ecuador anunció el aumento de la tasa de seguridad al 100% para productos provenientes desde Colombia. Ante esta decisión, el mandatario Gustavo Petro señaló que esto podría generar la salida de la nación del Pacto Andino.

Petro reacciona a subida de aranceles de Ecuador y anuncia salida de Colombia del Pacto Andino: “Una monstruosidad”

SEMANA dialogó con Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas y el programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, para conocer las consecuencias de una posible salida del pacto y el proceso para retirar al país del mismo.

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En primer caso, el experto señala que esta decisión, en caso dado de consumarse, sería extrema, y se deberían argumentar las violaciones a los tratados comerciales. Esto llevaría a dejar de contar con una serie de derechos y obligaciones que se garantizan con el tratado actual.

“Lo primero es que es importante entender que, pues, una salida del Pacto Andino, pues, primero, pues, no es un hecho consumado y, segundo, es un proceso. Por supuesto, lo que ha venido denunciando Colombia es, pues, que hay una violación a los acuerdos. Evidentemente, ya en una situación extrema en la que alguno de los miembros, sea Colombia, sea Ecuador, decidan, digamos, salir o denunciar el tratado, pues, eso significa, básicamente, que el país que denuncia el tratado, pues, cesa sus derechos y obligaciones derivadas de ese tratado, en materia comercial”, señala Garzón.

Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí.



La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza. https://t.co/DSm9DwQ1Tm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2026

En cuanto al proceso para la salida del Pacto Andino, destacan que esto no sería un proceso inmediato, debido a que se deben cumplir diversas disposiciones que deben ser analizadas por cada uno de los miembros del tratado.

“También hay que decir que eso tampoco es un proceso inmediato. Las disposiciones en esa materia implican que hay una serie, digamos, del proceso de salida; es un proceso paulatino, a no ser de que, precisamente, la comunidad decida otra cosa distinta. Lo que sí es un hecho, digamos, que encuentro que el presidente Petro lo ha mencionado, es que esta decisión de Ecuador, pues, genera una fractura brutal en la relación comercial entre los dos países”, complementa Garzón.

¿Petro puede tomar la decisión de la salida de Colombia del Pacto Andino?

Los expertos señalan que, gracias a los poderes que entrega la Constitución, el mandatario puede tomar la decisión de retirar al país del Pacto Andino; sin embargo, lo esperado para este tipo de casos es que se analice con diversos órganos del Estado, analizando las condiciones y las consecuencias que podrían generarse.

“Sí, Petro puede sacar a Colombia del Pacto Andino por una razón muy sencilla, y es que la Constitución le entrega al Ejecutivo, en cabeza del Presidente, la dirección de las relaciones internacionales. Es una decisión compleja, profunda; no esperaría que fuera una decisión que se fuera a tomar a la ligera, pero en términos generales, por supuesto, digamos, eso es una facultad, la dirección de las relaciones internacionales del presidente ,y, en ese orden de ideas, pues por supuesto puede hacerlo”, complementa Garzón.

¿Efectos para las empresas?

En cuanto a los impactos para las empresas del país, se destaca que los acuerdos comerciales no se anularían y podrían seguir en vigor, sin embargo, los contratos de suministros sí podrían sufrir las consecuencias de las decisiones emitidas por ambos gobiernos.

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“Los contratos privados y públicos no se anulan en términos generales, claro que hay particularidades, simplemente porque un Estado denuncia el tratado. Por supuesto, puede tener una implicación grande, es decir, hacia el futuro, en el mediano plazo, acuerdos, contratos de suministros, pues digamos, se ven directamente afectados”, complementa Garzón.