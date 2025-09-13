Gangazo: compre casa o apartamento desde 28 millones; ICBF abrió convocatoria para venta de propiedades

Comprar vivienda es uno de los más grandes anhelos de miles de colombianos, que buscan invertir en una propiedad y así garantizar la protección de su patrimonio y también darle un techo a su familia. Sin embargo, cumplir este sueño no es tarea fácil, pues algunos hogares no logran obtener financiación o no tienen los ingresos necesarios para adquirir un bien de este tipo.

Es por ello que cada vez hay más alternativas para lograr este sueño. Una de ellas es la compra de inmuebles a entidades del Estado, que las subastan o las ofrecen a precios más bajos. El ICBF es una de estas entidades.

Estos son los inmuebles disponibles. | Foto: Getty Images

Recientemente se conocieron varios bienes que la entidad puso a la venta. Estos se encuentran en las principales ciudades del país y están publicados en la plataforma de CISA, que es la Central de Inversiones S.A., una entidad del Ministerio de Hacienda encargada de comercializar propiedades de entidades públicas.

Estos son los inmuebles disponibles y que usted puede adquirir por precios atractivos.

Apartamento de $190.467.770 en venta - Chía, Cundinamarca

Casa de $203.216.300 en venta - Bogotá D.C

Apartamento de $133.087.900 en venta - Antioquia, Medellín

Apartamento de $476.516.100 en venta - Bogotá D.C.

Casa de $438.931.931 en venta - Cundinamarca, Zipaquirá

Apartamento de $475.710.000 en venta - Bogotá D.C.

Apartamento de $399.510.600 en venta - Bogotá D.C.

Hay apartamentos y casas disponibles. | Foto: Jorge Orozco

Si usted desea adquirir una de estas propiedades, debe seguir algunos pasos. Primero debe entrar al portal de CISA, en el siguiente link.

Allí debe seleccionar la entidad propietaria, entre Banco de la República, Cisa, Dian, Fodesep y el ICBF, luego poner el tipo de portafolio que es ‘En Venta’, finalmente seleccionar si busca casa, apartamento, bodega, casa o casa lote.

El sistema le arrojará los inmuebles disponibles y allí podrá revisar las características como el precio, el metraje y otras condiciones. Si le interesa debe seleccionar el botón ‘Quiero comprar’.

Siga los pasos para aplicar a las ofertas. | Foto: Alejandro Acosta