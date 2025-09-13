Suscribirse

Economía

Gangazo: compre casa o apartamento desde 28 millones; ICBF abrió convocatoria para venta de propiedades

Son varias entidades del Estado que ofrecen vivienda usada a buen precio.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 2:13 a. m.
A julio de este año, la comercialización de vivienda nueva fue de 133.419 unidades (92.759 viviendas VIS y 40.660 No VIS), según estadísticas de Camacol.
Siga estos pasos para acceder a los inmuebles disponibles. | Foto: Getty Images.

Comprar vivienda es uno de los más grandes anhelos de miles de colombianos, que buscan invertir en una propiedad y así garantizar la protección de su patrimonio y también darle un techo a su familia. Sin embargo, cumplir este sueño no es tarea fácil, pues algunos hogares no logran obtener financiación o no tienen los ingresos necesarios para adquirir un bien de este tipo.

Es por ello que cada vez hay más alternativas para lograr este sueño. Una de ellas es la compra de inmuebles a entidades del Estado, que las subastan o las ofrecen a precios más bajos. El ICBF es una de estas entidades.

EE.UU
Estos son los inmuebles disponibles. | Foto: Getty Images

Recientemente se conocieron varios bienes que la entidad puso a la venta. Estos se encuentran en las principales ciudades del país y están publicados en la plataforma de CISA, que es la Central de Inversiones S.A., una entidad del Ministerio de Hacienda encargada de comercializar propiedades de entidades públicas.

Contexto: Dian anuncia remate de casas y apartamentos en Colombia: puede adquirir bienes desde los $4 millones

Estos son los inmuebles disponibles y que usted puede adquirir por precios atractivos.

  • Apartamento de $190.467.770 en venta - Chía, Cundinamarca
  • Casa de $203.216.300 en venta - Bogotá D.C
  • Apartamento de $133.087.900 en venta - Antioquia, Medellín
  • Apartamento de $476.516.100 en venta - Bogotá D.C.
  • Casa de $438.931.931 en venta - Cundinamarca, Zipaquirá
  • Apartamento de $475.710.000 en venta - Bogotá D.C.
  • Apartamento de $399.510.600 en venta - Bogotá D.C.
Jamundí municipio del departamento de Valle del Cauca, lucha por dejar el estigma de la violencia por el conflicto armado interno. Su clima y ubicación lo hacen ideal para proyectos de vivienda, sin dejar a un lado el "cholacao" una bebida típica de la región. Foto Jorge Orozco
Hay apartamentos y casas disponibles. | Foto: Jorge Orozco

Si usted desea adquirir una de estas propiedades, debe seguir algunos pasos. Primero debe entrar al portal de CISA, en el siguiente link.

Allí debe seleccionar la entidad propietaria, entre Banco de la República, Cisa, Dian, Fodesep y el ICBF, luego poner el tipo de portafolio que es ‘En Venta’, finalmente seleccionar si busca casa, apartamento, bodega, casa o casa lote.

Contexto: Adultos mayores recibirán plata en septiembre: Prosperidad Social inicia octava entrega de Colombia Mayor

El sistema le arrojará los inmuebles disponibles y allí podrá revisar las características como el precio, el metraje y otras condiciones. Si le interesa debe seleccionar el botón ‘Quiero comprar’.

Siga los pasos para aplicar a las ofertas. | Foto: Alejandro Acosta

Acto seguido debe iniciar sesión en la plataforma o crear una cuenta con sus datos, luego darle clic en ofertar al inmueble correspondiente y allí debe llenar algunos formularios y pactar el plan de pagos. Entrará dentro de la puja y allí le indicarán si su oferta es o no aprobada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desde Barcelona arremeten contra la Selección de España por Lamine Yamal: escándalo en LaLiga

2. Se conocen detalles del caso de niño de 4 años que fue brutalmente golpeado e indignó a Federico Gutiérrez: “Estado crítico”

3. Alianza goleó a Millonarios y el Once Caldas vs. Envigado dejó escena de llanto: panorama en la Liga BetPlay

4. El general Padrino acusa a Estados Unidos de hacer “un ejercicio brutal de operaciones psicológicas”. Y responde con severidad

5. Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ICBFViviendaCompra de viviendainmuebles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.