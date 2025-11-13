Suscribirse

Laboral

Gasto público en pensiones, uno de los grandes afectados con el ajuste del salario mínimo, así lo advierte Anif

Según el centro de pensamiento, indicadores como la inflación y la productividad laboral no dan para un ajuste como el que aspira el Gobierno.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
13 de noviembre de 2025, 10:44 a. m.
José Ignacio López, presidente de Anif habla sobre las implicaciones del aumento del salario mínimo.
José Ignacio López, presidente de Anif habla sobre las implicaciones del aumento del salario mínimo. | Foto: Semana /Vanesa Londoño y Getty Images

Definir cuánto debe subir el salario mínimo en Colombia es una negociación cada vez más compleja, pues en ella no solo pesa la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también su elevado impacto inflacionario, su repercusión sobre la informalidad y el mensaje político que cada gobierno quiere dar.

Este año, el proceso no pinta fácil para la mesa tripartita en la que los trabajadores, los empleadores y el Gobierno deberán intentar lograr un acuerdo, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo han enviado mensajes de que quieren que el salario mínimo suba a 1.800.000 pesos en 2026 (incluyendo el subsidio de transporte) frente al 1.623.500 actuales.

Contexto: Las alarmas que dejó el dato de inflación de octubre: lejos del objetivo del Banco de la República. ¿Efecto estructural del salario mínimo?

Ese incremento, que sería del 11 % chocaría con lo que actualmente se ha recomendado como alza, que es la suma de la inflación del año anterior, más la productividad laboral. Si se cumpliera esa fórmula, el alza no sería de más de 8 % y por eso están encendidas las alarmas.

En el centro de pensamiento de Anif, que lidera José Ignacio López, señalan que si el ajuste del salario mínimo supera significativamente la suma de los dos componentes recomendados, se generan riesgos macroeconómicos importantes: presiones inflacionarias, encarecimiento del empleo formal que puede llevar a aumentos en la informalidad y mayores costos fiscales para el Estado. “Por tanto, es fundamental alcanzar un equilibrio entre las aspiraciones sociales y la sostenibilidad económica, especialmente en un contexto de espacio fiscal limitado”, indican.

Evolución de la productividad laboral
Evolución de la productividad laboral | Foto: Anif

Agregan que este año la inflación inició bajando, pero desde junio viene subiendo y en octubre ya va en 5,51%. A eso se suma, que según las cuentas de Anif, la productividad laboral ha disminuido en lo corrido del año. “El PIB por ocupado registró una caída de 1,2 %, que obedece a que el número de ocupados crece a un ritmo mayor que el del PIB. Este comportamiento responde en parte al aumento de la fuerza laboral durante 2025, y plantea el desafío de mantener la capacidad de absorción del mercado laboral en el mediano plazo”, precisan.

Así las cosas, la estimación de Anif es que la inflación termine este año en 5,34 % y que la productividad laboral crezca 2,2 %, lo que daría un aumento de referencia del salario mínimo, de 7,54 %. Ese aumento tendría varias implicaciones para los empleadores y los consumidores, así como para el Gobierno, el cual se vería obligado a gastar más en nómina y en pensiones, que en su mayoría son de salario mínimo y se ajustan en la misma proporción.

Contexto: ¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026? Dane publicó dato clave para el futuro aumento

Se estima que por cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del salario real, el gasto en pensiones del régimen de prima media se incrementa en cerca de 0,24 billones de pesos, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales, aclaran en Anif y agregan que, si en efecto, se define un aumento de 7,54 % habría un sobrecosto fiscal cercano a 0,5 billones de pesos solo por el pago de mesadas pensionales.

Si el salario mínimo sube 10%, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a 1,12 billones de pesos. “La estrechez fiscal actual limita la capacidad del Gobierno para absorber incrementos significativos en el gasto público, en un contexto en el que las metas de la regla fiscal exigen prudencia y sostenibilidad en las cuentas del Estado. Un ajuste del salario mínimo que exceda los fundamentos de inflación y productividad podría generar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y frenar la creación de empleo formal”, insisten en Anif.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

2. El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

3. Marco Rubio estalla tras cuestionamientos por bombardeos contra embarcaciones en el Caribe: “Estados Unidos está bajo ataque”

4. Así quedará la visa de estudiante en Estados Unidos: el nuevo cambio de la administración Trump

5. “El presidente Petro nunca ha dicho que el FBI, la DEA, el HSI van a dejar de trabajar en Colombia”: Armando Benedetti

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ANIFInflaciónSalario Mínimo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.