Impuesto predial aumentaría un 3% para varios inmuebles en Colombia: esto propone el DNP

En Colombia, existe un rubro clave para los inmuebles denominado avalúo catastral, que no es más que una determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario en cada ciudad.

Este avalúo sirve de base para calcular impuestos como el predial y otros tributos de carácter municipal, además sirve para trámites en universidades, cajas de compensación, además de la declaración de renta.

Recientemente se conoció que el Departamento Nacional de Planeación publicó un proyecto de decreto con el que buscaría que los avalúos catastrales aumenten un 3%. Esto significa que si un avalío no fue actualizado durante el año 2025 y si su municipio no tuvo una reforma tributaria, su impuesto predial aumentará en un 3%.

La actualización automática de los avalúos aplicará para predios rurales y también urbanos.

El documento precisa que “los avalúos catastrales de los predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no formados y no actualizados durante la vigencia de 2025, se reajustarán a partir del 1 de enero de 2026 en 3%”; indica.

El decreto menciona que es importante entender por predios dedicados a actividades agropecuarias, los registrados en la base catastral con destinos económicos, como lo son el agropecuario, agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, agroforestal e infraestructura asociada a la producción agropecuaria.

Es importante tener en cuenta que una actualización catastral es el proceso en el que se renueva el inventario de bienes inmuebles, como terrenos y edificaciones, para incorporar sus cambios físicos, como el tamaño o construcciones, jurídicos y económicos, en un periodo determinado.

Esto asegura que el impuesto predial que paga el inmueble sea justo y se tenga también información precisa para la planificación urbana y el desarrollo territorial.

Se realiza a través de métodos directos, indirectos y colaborativos con los propietarios, quienes pueden validar o corregir la información de sus predios.