Economía

Impuesto predial aumentaría un 3% para varios inmuebles en Colombia: esto propone el DNP

Se conoció hace poco un borrador de decreto de la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 3:59 p. m.
Así cambiaría el predial, con proyecto de decreto del DNP.
Así cambiaría el predial, con proyecto de decreto del DNP. Foto: Catastro Distrital

En Colombia, existe un rubro clave para los inmuebles denominado avalúo catastral, que no es más que una determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario en cada ciudad.

Este avalúo sirve de base para calcular impuestos como el predial y otros tributos de carácter municipal, además sirve para trámites en universidades, cajas de compensación, además de la declaración de renta.

¡Se acaba el plazo! Pague el predial antes del 30 de septiembre y evite intereses de mora.
Así cambiaría el predial, con proyecto de decreto del DNP. Foto: Alcaldía de Cali

Recientemente se conoció que el Departamento Nacional de Planeación publicó un proyecto de decreto con el que buscaría que los avalúos catastrales aumenten un 3%. Esto significa que si un avalío no fue actualizado durante el año 2025 y si su municipio no tuvo una reforma tributaria, su impuesto predial aumentará en un 3%.

Dian confirma incremento de impuesto a partir del 1.º de enero: ojo si le golpea el bolsillo

La actualización automática de los avalúos aplicará para predios rurales y también urbanos.

Macroeconomía

Gustavo Petro pide ponerle techo a los precios de los tiquetes aéreos en Colombia. Esta es su propuesta

Macroeconomía

¿Quiénes quedan por fuera del aumento del salario mínimo en 2026?

Macroeconomía

Dian confirma incremento de impuesto a partir del 1.º de enero: ojo si le golpea el bolsillo

Macroeconomía

Dólar baja en Colombia y toca los $3.699: este es el precio oficial del 29 de diciembre

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO, hoy | Se espera que este lunes 29 se conozca la cifra

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio en Colombia: así se mueve la divisa este 29 de diciembre

Macroeconomía

María Fernanda Cabal hace advertencia sobre las medidas económicas de la constituyente de Petro: “Quieren intervenir el Banco de la República”

Macroeconomía

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

Noticias Estados Unidos

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Confidenciales

“Emergencia económica revive por la puerta de atrás la reforma tributaria que fue derrotada en democracia”

El documento precisa que “los avalúos catastrales de los predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no formados y no actualizados durante la vigencia de 2025, se reajustarán a partir del 1 de enero de 2026 en 3%”; indica.

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.
Así cambiaría el predial, con proyecto de decreto del DNP. Foto: iStock

El decreto menciona que es importante entender por predios dedicados a actividades agropecuarias, los registrados en la base catastral con destinos económicos, como lo son el agropecuario, agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, agroforestal e infraestructura asociada a la producción agropecuaria.

Es importante tener en cuenta que una actualización catastral es el proceso en el que se renueva el inventario de bienes inmuebles, como terrenos y edificaciones, para incorporar sus cambios físicos, como el tamaño o construcciones, jurídicos y económicos, en un periodo determinado.

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

Esto asegura que el impuesto predial que paga el inmueble sea justo y se tenga también información precisa para la planificación urbana y el desarrollo territorial.

Censo inmobiliario en Bogotá
Así cambiaría el predial, con proyecto de decreto del DNP. Foto: Catastro Distrital

Se realiza a través de métodos directos, indirectos y colaborativos con los propietarios, quienes pueden validar o corregir la información de sus predios.

Mas de Macroeconomía

Alocución de Gustavo Petro.

Gustavo Petro pide ponerle techo a los precios de los tiquetes aéreos en Colombia. Esta es su propuesta

Salario minimo

¿Quiénes quedan por fuera del aumento del salario mínimo en 2026?

Inició el nuevo censo inmobiliario de Bogotá. Olga Lucía López Morales, directora Catastro Distrital, lidera el proceso.

Impuesto predial aumentaría un 3% para varios inmuebles en Colombia: esto propone el DNP

Para la Dian es importante alcanzar la meta de recaudación tributaria establecida para el 2025.

Dian confirma incremento de impuesto a partir del 1.º de enero: ojo si le golpea el bolsillo

aranceles EEUU Dólar

Dólar baja en Colombia y toca los $3.699: este es el precio oficial del 29 de diciembre

Salario Mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO, hoy | Se espera que este lunes 29 se conozca la cifra

Up arrow, 100 dollar bills in cash and stock market indicators (money, business, finance, crisis, success, devaluation, inflation)

Dólar en casas de cambio en Colombia: así se mueve la divisa este 29 de diciembre

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal.

María Fernanda Cabal hace advertencia sobre las medidas económicas de la constituyente de Petro: “Quieren intervenir el Banco de la República”

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Salario mínimo 2026 en Colombia: estos son los gastos que incluye el mínimo vital, según la OIT

Prohíben a conjuntos residenciales exigir datos biométricos para el ingreso

Conjuntos residenciales en Colombia recibirán duro impacto en 2026: cuotas, reformas y más

Noticias Destacadas