Industrias en EE. UU. crecieron en su porcentaje más bajo de los últimos dos años

La actividad manufacturera en Estados Unidos registró en septiembre su crecimiento más débil desde mayo de 2020, en medio de perspectivas de una desaceleración económica, según el índice de la federación profesional ISM publicado el lunes.

El índice cayó a 50,9 % en septiembre, en baja de 1,9 puntos porcentuales con respecto a agosto, y queda apenas por encima de 50 % que es el límite entre el crecimiento y la contracción de actividad.

No obstante, no todo es tan malo, ya que los analistas esperaban un descenso pero menos pronunciado, a 52 %, y este reporte muestra que la desaceleración no es tan marcada como proyectaban los expertos, luego de las alzas agresivas de tasas de interés que se han dado en los últimos meses en Estados Unidos.

Estos temores están infundados desde la Reserva Federal, que sigue enfrascada en su lucha contra la inflación en un contexto de pujante economía, en busca de frenar cuanto antes la inflación y regresarla al nivel deseado del 3 %, en medio del llamado que hacen los empresarios para que no se siga golpeando el desarrollo económico.

Cabe recordar que la semana pasada se conoció que la inflación interanual en Estados Unidos se moderó ligeramente, pero volvió a aumentar de mes a mes, según el índice PCE publicado el viernes por el Departamento de Comercio. Los precios de consumo a doce meses subieron un 6,2 % en agosto, menos que el 6,4 % registrado en julio.

En términos mensuales, los precios, que se habían contraído un 0,1 % entre junio y julio, volvieron a subir en agosto un 0,3 % respecto a julio, más de lo esperado por los analistas que pronosticaron una subida del 0,2 %.

El Departamento de Comercio también informó de que los ingresos de los hogares aumentaron un 0,3 % en agosto, al igual que en julio, mientras que el gasto aumentó un 0,4 % frente a una caída del 0,2 % el mes anterior.

¿Hay o no recesión económica en Estados Unidos?

Poco más de un mes se ha cumplido desde que los Estados Unidos entraron en recesión técnica, luego de sufrir la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) por dos trimestres consecutivos. Estos se han visto afectados por una inflación creciente que ha llevado a la Reserva Federal a subir las tasas de interés a sus máximos históricos, amenazando con esto el crecimiento económico del próximo año.

Si bien por ahora se vive una tensa calma entre las autoridades financieras de este país, los mercados de valores oscilan entre las pérdidas y la volatilidad. Aún resuenan las bajas en el PIB del 0,4 % para los tres primeros meses del año y de 0,2 % en el periodo entre abril y junio; mientras tanto, se esperan los balances para el trimestre que finaliza este 30 de septiembre.

De acuerdo con economistas, se denomina recesión técnica a la situación económica que se da al encadenar dos trimestres de contracción. Sin embargo, otros economistas y la administración del presidente Joe Biden afirman que la economía no está necesariamente en recesión, pues muestra otros indicadores más favorables.

Según la Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus siglas en inglés), entre abril y junio se registraron descensos en inversión privada en inventarios, en inversión residencial fija, en el gasto del Gobierno y en inversión fija no residencial. No obstante, estos retrocesos fueron compensados en parte por un alza en las exportaciones y el gasto de los consumidores.

Así las cosas, por ahora se vive en medio de la incertidumbre, mientras la Casa Blanca, los mercados de valores y analistas del mercado esperan que empiecen a llegar las buenas noticias. Especialmente en lo que respecta al aumento del costo de vida y, aunque suene raro, una pronta baja en la generación de empleo.

*Con información de AFP.