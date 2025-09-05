Suscribirse

Inflación: costo de vida en las ciudades de Colombia; estos son los territorios donde se presentó mayor aumento en agosto

El Dane entregó el reporte de la inflación del octavo mes del año.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

6 de septiembre de 2025, 12:08 a. m.
Panorámica de Pereira
Pereira lideró el ranking por tercer mes consecutivo. | Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó este viernes, 5 de septiembre, una nueva cifra de inflación, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional. En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos.

Variación del IPC
Variación del IPC | Foto: Dane

Para el mes de agosto de 2025, la inflación se ubicó en un 5,10 %, registrando un ligero aumento en comparación con el 4,90 % de junio.

Contexto: Inflación de agosto en Colombia aceleró y fue de 5,10 %

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

Contexto: Reforma tributaria traería beneficios para deudores de la declaración de renta: esto pasa si se aprueba

IPC por ciudades en julio de 2025

Para el mes de agosto, las principales ciudades del país mostraron una reducción en los costos de vida. Según los informes de los principales sectores mostraron un comportamiento a la baja en el octavo mes del año.

IPC por ciudades, agosto 2025
IPC por ciudades, agosto 2025 | Foto: Dane

Pereira fue la ciudad que mostró una mayor inflación con 5,97 %, seguida por Bucaramanga con 5,85 % Armenia con 5.65%. En el cuarto lugar aparece Ibagué con 5.44% , en el quinto lugar Villavicencio, con un repunte del 5,43 %, Bogotá con 5,35 %, Medellín 5,32% y Popayán 5,14%. El promedio nacional, por su parte, es del 5,10 %.

En contraste, Santa Marta aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte la inflación, con una variación del 2,11 %. A esta le sigue Valledupar, con un costo de vida del 3,47%, seguida por Riohacha, con 3,56 %, y Sincelejo, con un 3,90 %.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de información en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.

La recolección de datos fue realizada durante el último mes por medio de equipo técnico del Dane.

