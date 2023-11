Inicia el tira y afloje para el aumento del salario mínimo. Estas son las expectativas de trabajadores, empleadores y Gobierno

Por esta época del año hay escenas que se repiten irremediablemente: se encienden los alumbrados navideños, se hacen los preparativos para las fiestas decembrinas e inician las conversaciones para negociar el aumento del salario mínimo entre trabajadores, empresarios y Gobierno. El libreto de esa conversación parece ser siempre el mismo: los sindicatos piden la mayor alza posible, basados en las pérdidas de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores en años anteriores; los gremios que representan a los empleadores ofrecen el alza más baja posible, pues dicen no aguantar más aumentos en sus costos laborales y los representantes del Ejecutivo intentan mediar.

Todos tienen claro que deben llegar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que se instala este martes 28 de noviembre, con margen para negociar y que tienen hasta el 15 de diciembre para conseguir un acuerdo. Si no lo logran, máximo el 30 de diciembre el Gobierno deberá expedir el decreto que fija el salario mínimo.

Felipe Klein, economista de BNP Paribas Securities, cree que la subida de dos dígitos del salario mínimo es prácticamente un hecho, pero señala que dicho aumento podría tener un impacto de más de 1 punto porcentual en la inflación, principalmente de enero a mayo, basándose en un estudio publicado por el Banco de la República en 2022. “Esto plantea riesgos al alza para nuestra previsión de una inflación del 5 por ciento en Colombia a finales de 2024, teniendo en cuenta la elevada indexación del país”, indica y agrega que, si la inflación no cede al ritmo que se espera, es probable que el Banco de la República mantenga altas sus tasas de interés por más tiempo.

Igualmente, Iván Montoya, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, dice que el alza de dos dígitos en la remuneración mínima está prácticamente descontada, pero que al analizar las cifras del Dane estas parecieran indicar que cuando la inflación está baja los incrementos en el mínimo no suelen generar mayores presiones sobre los precios, pero que cuando está alta, como ocurre actualmente (10,48 por ciento anual a octubre), el salario mínimo influye mucho más en la canasta familiar. “Aunque el Gobierno ha venido desindexando algunos productos y servicios que se ajustan con el mínimo, es muy complejo garantizar que eso no va a ocurrir, en especial porque sectores claves como las microempresas sienten de inmediato el incremento del salario mínimo como un aumento de sus costos laborales y replican esa alza en los productos que venden”, aclara este académico y propone que si el alza va a ser de dos dígitos para corregir la pérdida de capacidad de compra de los colombianos, por esta vez no se tenga en cuenta la productividad –que es el otro indicador con el que se calcula el salario mínimo– en aras de aminorar la presión inflacionaria.