La CTC no saldrá a marchar en la jornada programada para este jueves 19 de septiembre. “La convocatoria tiene fines políticos”

Sin embargo, no todas las centrales obreras se sumarán a las marchas programadas para este jueves 19 de septiembre. John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), anunció en redes sociales que la CTC no va a convocar a la marcha.

Sin embargo, afirmó que tomaron la decisión de no convocar a su militancia a la marcha por diferentes razones. “Nosotros como central sindical debemos ser autónomos de un gobierno actual independientemente si es de derecha o de izquierda. Siempre la autonomía se debe mantener y además esto garantiza un proceso no solamente sindical, sino un actuar responsable hacia las bases. La autonomía sindical nos permite, decir qué está bien y qué no está bien, aplaudir lo que está bien y respaldar lo que está bien, pero también si vemos procesos o actuaciones que consideramos que van a afectar no solo al país sino al tema productivo, competitivo, simplemente decimos un momento, aquí no está funcionando, aquí no está andando bien la cosa, entonces nos permite a nosotros cuestionar también un gobierno”, dijo Caicedo.