Las predicciones económicas “fallidas” del presidente Gustavo Petro, según un experto

El analista financiero y asesor de inversiones, Julio César Iglesias, realizó un interesante análisis a las “predicciones” que realizó, en su momento, el candidato a la presidencia Gustavo Petro, en torno al comportamiento de la economía colombiana, con base en las publicaciones que este realizó desde el año 2020 hasta meses antes de su posesión como jefe de Estado.

El autor del controversial libro ‘¿Y si gana Petro?: Guía para sobrevivir a la extrema izquierda’ afirma, en el comienzo de su análisis, que el ahora presidente Gustavo Petro “le encanta realizar predicciones, augurar desastres y catástrofes”, al tiempo que sostiene que “casi siempre se equivoca” en sus pronósticos, asegurando que esto “le han servido para engañar a muchos colombianos y para llegar al poder”.

En análisis a las profecías “fallidas” del mandatario nacional, comienza con un post que el entonces candidato realizó con respecto al dólar, en relación con el comportamiento alcista que venía registrando la divisa, hasta mediados del año pasado.

En la publicación, de fecha del 11 de junio de 2022, Petro expresa: “A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar, que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡ojo! No pierdan sus dineros”. A lo que Iglesias refutó, dejando en evidencia que tal proyección no se cumplió, sino que, por el contrario, la tasa de cambio fue escalando hasta alcanzar la histórica barrera de los $5.000. “No solo no perdieron, gran negocio hicieron los que no creyeron en Petro”, apuntó.

La segunda predicción “errónea” corresponde a un comentario de fecha del 26 de marzo del 2021, donde Petro afirmó: “Paul Krugman, uno de los mejores economistas del mundo, nos muestra cómo la emisión de dinero por billones de dólares en EE. UU. no ha traído inflación. En época de recesión, la emisión puede sostener transitoriamente una economía, sobre todo si se dirige a las familias”.

A lo que el experto financiero sentenció su crítica expresando que: “Meses después el mundo experimentó el mayor fenómeno inflacionario en décadas. Hasta Krugman reconoció su error de juicio, falta Petro”.

Acá cuando predecía en 2020 que se venía el declive la economía nacional y de las finanzas del Estado.



¿Tuvo razón? No mucho: En 2021 y 2022 la economía colombiana estuvo entre las que más creció en la región y el mundo. https://t.co/4vZ85nIzS9 — Julio César Iglesias (@IglesiasJulio87) January 2, 2023

Otro de los desatinos de Petro, según Iglesias, fue el que expresó en una publicación del 8 de marzo del 2020: “Desplome del petróleo. Más del 30% cae su precio. No hay demanda por petróleo y carbón Duque no hizo caso de iniciar la transición hacia una economía agraria e industrial”.

Al respecto, el analista afirmó: “¿Tuvo razón? No mucho: En 2021 y 2022 la economía colombiana estuvo entre las que más creció en la región y el mundo”, dando a entender que parte de ese crecimiento se debió al sector minero-energético.

Un año después, más exactamente el 23 de noviembre del 2021, Petro posteó lo siguiente: “Desplome del precio mundial del petróleo a la vista: Primera consecuencia, el mismo mercado detendrá la exploración en Colombia y no en el 2022 sino ya. Segunda consecuencia: todas las cuentas nacionales hechas por Duque para el 2022 quedaron mal hechas”. A lo que Iglesias expresó: “¿Le pegó? Para nada. 2022 fue uno de los años con petróleo más caro de la historia. De hecho, el presupuesto del Estado que presentó su gobierno espera que siga alto en 2023″.

El experto aborda otras publicaciones de Petro, a las cuales, hace su respectiva corrección; por lo que finaliza su análisis afirmando que el mandatario “rara vez acierta”; pero dejando a su vez una fuerte crítica, al asegurar que este “sí previó muy bien es que estos dichos catastrofistas, iban a ser muy útiles para atacar a sus rivales políticos y para justificar las absurdas ideas económicas que defiende. Muy útiles para llevarlo a la presidencia, para nada más”.