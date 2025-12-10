Mesada 14 para maestros, aprobada en plenaria de Senado, está a medio camino de la resurrección

Todo se alineó para que el proyecto de acto legislativo, que busca recuperar la mesada 14 para los maestros, entrara en la apretada agenda de plenaria del Senado de la República. Previo al debate, en el que recibió el aval de los parlamentarios, por consenso entre quienes estaban en el recinto donde sesionaba esa célula legislativa, se habían movido hilos para que no quedara entre los últimos en la larga lista de iniciativas a estudiar.

Así fue. El senador Carlos Chacón, quien fue el encargado de sustentarlo, empezó con un mensaje subliminal: “Este es uno de los proyectos emblemáticos que vamos a tener en esta legislatura y que cada uno de los que va a acompañarlo se debe sentir orgulloso porque van a ser parte de esta devolución de la mesada 14 al magisterio”.

Con esa prerrogativa, la votación positiva por la propuesta, que ya va en el cuarto de los ocho debates que requiere un acto legislativo, predominó. 69 votos positivos contra ninguno negativo dejaron el proyecto de ley a medio camino, para continuar el recorrido el próximo año, teniendo en cuenta que la legislatura concluye el 16 de diciembre. Y eso que los votantes no fueron más porque a medida que avanzaban las horas en este miércoles 10 de diciembre, muchos parlamentarios se iban retirando. Cuando se presentó inicialmente el proyecto de ley, que, por demás, ha avanzado rápidamente, pues solo lleva 4 meses desde su radicación (en agosto), contaba con el avala de 105 congresistas de todos los partidos políticos.

"Este proyecto busca restituir la #Mesada14 a todos los docentes oficiales del país nacionales, nacionalizados y territoriales, para que vuelvan a recibir este pago adicional cada año como un derecho dentro del régimen especial del magisterio"

Todos quieren congraciarse con los maestros

La Mesada 14 beneficiará a los docentes oficiales pensionados del país, que son cerca de 165.000 maestros ya jubilados, pero también los que vienen en camino para llegar a su retiro laboral. Es decir, políticamente, este grupo poblacional es un fortín electoral.

Chacón, quien además es coautor del proyecto, mencionó el avance en el trámite del proyecto de ley que revive la mesada 14, que había sido derogada en 2005, como “un acto de justicia histórica con el magisterio colombiano, especialmente con los educadores que dedicaron su vida al servicio público en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso”, sostuvo.

Por ello, y en esa evidente posición según la cual, todos parecen querer congraciarse con los maestros, se escucharon voces que pedían acelerar la votación para evitar la disolución del cuórum necesario para decidir.

Un asunto de igualdad

En la argumentación que Chacón puso sobre el tapete, durante el debate al proyecto de acto legislativo, estuvo también el principio de la igualdad, pues en la actualidad, el 65 % de los maestros oficiales habían perdido la mesada 14, tras una modificación constitucional ocurrida en 2005. Sucedió en un momento en que se buscaba aplicar una estrategia de reducción del gasto público. Es decir, algo parecido al panorama económico del Estado en la actualidad, en el que se pide al gobierno que se ajuste el cinturón con el gasto.