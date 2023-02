Mi Casa Ya: MinVivienda reveló quiénes tendrán prioridad en la entrega del subsidio este año

Este jueves 16 de febrero la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en una rueda de prensa dio a conocer cuáles son las nuevas reglas que permitirán entregar a miles de familias el subsidio para vivienda que entrega el Gobierno, Mi Casa Ya.

La jefe de esta cartera fue enfática en que este subsidio se otorga a las personas que van a adquirir una vivienda nueva y que no aplica para mejoras u otro tipo de compra. De igual manera, la ministra dijo que los subsidios aplican dependiendo del ingreso que haya en las familias, entonces: para familias que se encuentren en zona rural, los ingresos no deben superar los 2 salarios; mientras que para quienes viven en zona urbana, el mismo no puede ser superior a 4 SMLV.

Sumado a esto, es importante que quienes se postulen no hayan sido beneficiarios de un subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés en otras ocasiones, ni que sean propietarios en el territorio nacional.

Además, el hogar interesado debe estar registrado en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV), y tener una clasificación igual o inferior a D11 para hogares urbanos y D20 para hogares rurales.

Asimismo, hizo hincapié en que las familias que sean beneficiadas estarán en un ranking, es decir, que contarán con un puntaje en el sistema, que permitirá que ciertas familias tengan prioridad por encima del resto de los interesados.

Ello se basará en ciertas características específicas, como población vulnerable, víctimas del conflicto, familiares de miembros de la fuerza pública que hayan sido afectados en el cumplimiento del deber, madres cabeza de hogar, trabajadores informales, personas mayores de 65 años, y también quienes tengan algún tipo de discapacidad.

El puntaje se define así:

Grupo de Sisbén IV

A: 30 pts

B: 25 pts

C: 15 pts

D: 10 pts

Categoría Municipios

6 y 5: 20 pts

4 y 3: 15 pts

Especial, 1 o 2: 0 pts

Área

Rural: 20 pts

Urbano: 0

Tipo de Vivienda

VIP: 20 pts

VIS: 0 pts

Víctima

Sí: 5 pts

No: 0 pts

Enfoque diferencial

Sí: 5 pts

No: 0 pts

Puntaje máximo: 100

Es decir, que una familia que logre un total de 100 puntos va a tener prioridad para el Gobierno en la entrega del subsidio de vivienda.

Velasco expresó que no hay una zona o departamento en el país específico en donde los subsidios se vayan a entregar, debido a que las empresas constructoras tienen la libertad de construir donde tengan a bien y que son las familias las que eligen en qué parte desean comprar.

Vendedores ambulantes e informales tendrán prioridad - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Una vez tome la decisión de compra, los interesados se podrán acercar a la entidad financiera o de economía solidaria de su elección, o a la caja de compensación familiar, donde se podrá tramitar el crédito hipotecario o leasing habitacional cobijado con la medida.

En áreas urbanas, los hogares en Sisbén clasificados entre los grupos A1 y C7 recibirán un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para el pago de su cuota inicial. Por su parte, los hogares con una clasificación de Sisbén entre C8 y D11, tendrán un subsidio de 20 SMMLV.

En áreas rurales, los hogares con Sisbén entre A1 y C14 recibirán un subsidio de 30 SMMLV, mientras que aquellos con una clasificación entre C15 y D20, tendrán acceso a un subsidio de 20 SMMLV.

El Sisbén es determinante para los beneficiarios. - Foto: Oficina del Sisbén en Cúcuta

El susbdidio beneficiará a los hogares con una cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario o leasing habitacional, que se otorgará durante los primeros 7 años del crédito hipotecario o leasing habitacional, reduciendo las cuotas mensuales que se deben pagar. Su monto dependerá del tipo de vivienda adquirida.

Hay que hacer la claridad en la organización que hay en el sisbén: en el grupo A1 hasta el A5 es pobreza extrema; el grupo B1 hasta el B7, están en pobreza moderada; grupo C1 hasta C18 es población vulnerable; y finalmente el grupo D1 hasta el D21 es población que no es pobre, ni vulnerable.

Así las cosas, cuando los hogares adquieran una vivienda de interés prioritario (VIP), la cobertura será de 5 puntos porcentuales (p. p.) sobre la tasa de interés pactada con la entidad financiera, mientras que, para aquellos hogares que adquieran una vivienda de interés social (VIS), con un precio mayor a 90 SMMLV, la cobertura a la tasa representará una reducción de 4 puntos porcentuales.

Desde el Ministerio se explicó que si el hogar se encuentra en estado “Interesado”, participó en el Procedimiento Extraordinario de noviembre del 2022 y cumplió con los requisitos, pero no fue asignado, no debe adelantar un nuevo registro. Se le solicitará información adicional para calificarle según el puntaje de priorización. Debe cumplir con las condiciones del programa y mantener las del Procedimiento Extraordinario.