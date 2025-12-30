Economía

MinSalud anunció en cuánto queda la UPC: aumentará menos de la mitad que el salario mínimo de 2026; conozca los porcentajes

Por medio de la Resolución 2764 se dieron a conocer los valores.

Manuel Santiago Sánchez González

30 de diciembre de 2025, 11:04 p. m.
Hay que recordar que para el presente año la UPC aumentó 5,36 %, y en 2024, 12 %. En ambos años se ha alegado su insuficiencia.
Las noticias financieras en el país han marcado la agenda nacional con diversos anuncios. El Ministerio de Salud (MinSalud) determinó este martes, 30 de diciembre, que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) aumentará un 9,03 % para el régimen contributivo y un 16,48 % para el subsidiado.

“Luego de un proceso riguroso de revisión técnica, la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento, conformada por delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, analizó la información entregada por las EPS durante el presente año, para el respectivo cálculo de la UPC”, señala el Ministerio de Salud.

En la resolución, la cartera destaca que se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar los servicios y tecnologías en salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la vigencia 2026, y se dictan otras disposiciones.

La UPC es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud para financiar el Plan de Beneficios.

En el comunicado, la cartera de Salud destacó que el incremento del total de recursos para el aseguramiento en salud para 2026 es de 11,6 billones de pesos, que serán reconocidos a las EPS, pasando de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos para 2026.

MinSalud señaló que el incremento equivale a un 12,94 % de incremento de la UPC, cuyos recursos deberán ser reconocidos y pagados para garantizar el cuidado integral de la población colombiana.

Cómo debe realizarse el incremento de la UPC

El Ministerio de Salud señala que el incremento de la UPC debe reflejarse de manera efectiva en los contratos de prestación de servicios con hospitales y clínicas, que son las entidades encargadas de la atención directa a los usuarios del sistema de salud.

Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

“Se espera que las EPS hagan uso eficiente y responsable del dinero destinado a la salud, teniendo en cuenta que el esfuerzo fiscal realizado por el Estado colombiano es comparable al impacto de una reforma tributaria. Por lo que este incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, busca cerrar las brechas de desigualdad en salud, avanzar en la justicia social y garantizar el cumplimiento del derecho humano fundamental a la salud para todas y todos los colombianos”, señala el MinSalud.

