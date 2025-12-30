SALUD

MinSalud le apuesta a MIPRES para hacerle frente a problemas con la entrega de medicamentos a los colombianos: los detalles

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió una circular con lineamientos definidos.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 5:46 p. m.
Los usuarios de la Nueva EPS viven un verdadero calvario a la hora de solicitar las autorizaciones para acceder a los procedimientos médicos, especialistas y medicamentos. Foto: Francisco Calderón

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la circular 044 del 26 de diciembre de 2025 mediante la cual se establecen instrucciones para el uso de la herramienta tecnológica Mi Prescripción -MIPRES para el reporte de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el ámbito ambulatorio; una medida estratégica que apunta a garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

La Circular 044 responde a la necesidad de contar con información oportuna, interoperable y trazable, ya que permitirá contar con información completa y en tiempo real sobre el proceso integral de gestión de medicamentos, desde la prescripción realizada por el profesional de la salud, pasando por su direccionamiento y entrega, hasta el reporte del suministro y la facturación, lo cual representa un avance clave para el sistema de salud del país.

Nueva EPS mueve fichas tras la salida de Colsubsidio y promete continuidad en la entrega de medicamentos
Atención afiliados a la Nueva EPS: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a partir de esta fecha

Gracias a esta trazabilidad, el sistema podrá identificar de manera oportuna casos de no entrega, retrasos o posibles problemas de abastecimiento, facilitando la toma de decisiones y la activación temprana de acciones correctivas para garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

La circular también reafirma que los medicamentos prescritos a través de MIPRES no requieren trámites adicionales ni autorizaciones, y que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben garantizar su entrega oportuna, sin barreras administrativas, protegiendo así el derecho fundamental a la salud.

Principales cambios con la Circular 044

- La prescripción ambulatoria de medicamentos financiados con UPC deberá realizarse exclusivamente a través de MIPRES, sin exigir trámites adicionales ni duplicación de órdenes médicas.

- Se establece la trazabilidad completa del ciclo de suministro, desde la prescripción hasta la entrega efectiva al usuario.

- Se fortalecen los mecanismos de alertas tempranas frente a no entrega, entrega parcial o demoras, facilitando la intervención oportuna de las entidades responsables.

- Se define un periodo de transición con etapas de registro, capacitación, implementación progresiva y obligatoriedad, garantizando una adopción ordenada y sin afectaciones a los tratamientos en curso.

“El Ministerio de Salud y Protección Social invita a la ciudadanía, a los profesionales de la salud y a todos los actores del sistema a familiarizarse con esta circular y a trabajar de manera articulada para su adecuada implementación, en beneficio del acceso oportuno y continuo a los tratamientos que necesitan los pacientes en Colombia”, señaló la cartera.

“Con esta decisión, el Ministerio fortalece el sistema de información en salud, mejora el seguimiento al suministro de medicamentos y promueve una atención más eficiente, transparente y centrada en las personas. Así mismo, la circular se articula con los lineamientos de la Ley Estatutaria de Salud y con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, las cuales han resaltado la necesidad de contar con sistemas de información interoperables, públicos y en línea para el monitoreo del abastecimiento de medicamentos en el país”, agregó.

“Con esta circular, el Ministerio consolida a MIPRES como la herramienta única e integral para la prescripción, direccionamiento, programación, entrega y reporte del suministro de medicamentos ambulatorios financiados con UPC, exceptuando los medicamentos de control especial y aquellos sometidos a monopolio del Estado, los cuales continúan rigiéndose por su marco regulatorio específico”, puntualizó el Ministerio de Salud.

