Tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos en los territorios donde mantenía contrato, Nueva EPS anunció la activación inmediata de un plan de contingencia para evitar interrupciones en los tratamientos de más de 1,6 millones de afiliados en el país.

Nueva EPS confirma los nuevos gestores farmacéuticos

La entidad confirmó que la dispensación será asumida por una nueva red de gestores farmacéuticos integrada por Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, operadores que tendrán a su cargo la entrega de medicamentos en 11 departamentos donde Colsubsidio prestaba el servicio.

Entre las regiones con mayor número de usuarios se encuentran Cundinamarca y Bogotá, Antioquia y Medellín, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima y Boyacá.

Según explicó Nueva EPS, la medida no solo busca responder de forma inmediata a las afectaciones generadas por la salida del antiguo operador, sino también fortalecer el sistema farmacéutico, hacerlo más sostenible y reducir la dependencia de un solo gestor.

El objetivo, indicó la entidad, es garantizar un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos como parte de su compromiso con la salud de los afiliados.

Bajo la dirección del agente interventor, el doctor Luis Óscar Galves Mateus, y con el trabajo conjunto del equipo directivo y los colaboradores, la EPS aseguró que se están tomando acciones permanentes para minimizar el impacto de la transición y evitar que los tratamientos médicos se vean interrumpidos.

La entidad reconoció que, como todo nuevo esquema operativo, la red de gestores entrará en un proceso gradual de ajuste.

No obstante, subrayó que la prioridad es superar las dificultades en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo modelo de dispensación.

De acuerdo con Nueva EPS, los gestores farmacéuticos iniciaron la habilitación progresiva de los puntos de entrega, con el fin de ofrecer una respuesta eficiente y centrada en las necesidades de los usuarios.

Los gestores farmacéuticos que ya cuentan con puntos de dispensación avanzarán, de ser necesario, en la habilitación gradual de nuevas sedes para garantizar una atención oportuna, eficiente y enfocada en las necesidades de los afiliados.

La entidad informó que las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán anunciados una vez el proceso quede definido en el marco contractual.