MinSalud no reajustará la UPC de 2024 pese a orden de la Corte Constitucional

El Ministerio de Salud confirmó que no realizará reajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes a 2024 ni a años anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional, argumentando que no se logró un acuerdo entre los actores del sistema de salud. Así lo aseguró el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, en declaraciones recogidas por Blu Radio y difundidas a través de la red social X.

De acuerdo con el funcionario, el Ministerio considera que está cumpliendo de manera “textual” la orden de la Corte, que instaba a las partes a concertar una cifra para la UPC. Sin embargo, explicó que ese consenso no se alcanzó.

“La Corte Constitucional dice ‘acuerden una cifra de UPC’ y no hubo acuerdo. Entonces, como no hubo acuerdo, llevamos todos los insumos a la comisión asesora”, señaló Martínez.

El viceministro indicó que, tras analizar la información aportada por los distintos actores del sistema, incluidas EPS, prestadores de servicios y el propio Gobierno, se identificaron hallazgos que encendieron alertas por posibles irregularidades en el manejo de recursos.

“Encontramos hallazgos de cosas que se han cobrado de manera en principio irregular, que hay indicios de mal uso de recursos”, afirmó.

Según Martínez, esos hallazgos fueron remitidos a los organismos de inspección, vigilancia y control, para que adelanten las investigaciones correspondientes. Este punto cobra especial relevancia en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud y del debate sobre la suficiencia de la UPC para cubrir los costos reales de la atención médica.

La UPC es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud para financiar el Plan de Beneficios. En los últimos años, distintos sectores han advertido que su valor no ha crecido al ritmo de la inflación ni del aumento en los costos médicos, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno, las EPS y los prestadores.

No obstante, el panorama cambia de cara a los próximos años. El viceministro Martínez anunció que la UPC sí tendrá un incremento para 2026, respaldado por un estudio técnico más sólido.

“Este año, por fortuna, hay un estudio técnico consolidado fuerte. Sí se va a incrementar porque este año hubo mejor consistencia de los datos y mejor información”, explicó.

El funcionario indicó además que entre hoy y mañana se publicará la resolución oficial que establecerá el reajuste de la UPC para 2026, lo que marcaría una diferencia frente a la decisión de no modificar los valores de años anteriores.

Este anuncio se da en un momento de alta sensibilidad política y social, en medio de la discusión de la reforma al sistema de salud y de los reclamos de distintos actores que insisten en que la insuficiencia de la UPC ha afectado la prestación de servicios y la estabilidad financiera del sector.