Petro responde sobre estudio que tilda a la reforma laboral de impulsora de despidos, y causante de recorte de casi medio millón de empleos

El mandatario de los colombianos afirma que el documento que ha sido citado como del Banco de la República no es oficial del Emisor.

El polvorín alrededor de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro no deja de moverse. La reforma laboral, en particular, es una de las que más remolinos motiva y lo hizo ahora, luego de un estudio que revela que, con la aplicación de las medidas, se llegaría a un recorte de 450.000 puestos de trabajo formales en el ya aporreado mercado laboral de Colombia.

Lo clave del estudio es que tiene sellos y referencias del Banco de la República, la entidad rectora de la política monetaria en el país, por lo cual, conserva su autonomía y tiene alta credibilidad.

Por esa razón, el mandatario de los colombianos salió a decir que “no es un documento oficial del Banco de la República, sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable”.

En su respuesta al estudio que ha llamado la atención, principalmente por la fuente de la que proviene, Petro dijo que “anto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí”.

Empleo juvenil - Foto: Alcaldía de Bogotá

Una extensa respuesta elaboró el presidente Petro al contenido del estudio que se constituye como un documento clave en medio de los debates a la reforma laboral. La investigación fue elaborada por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla), que puso como argumento el incremento en los costos que tendrían los empleadores para pagar la nómina, con los beneficios salariales (e indemnizaciones) para los trabajadores que se incluyen en el proyecto de ley.

A juicio de los investigadores del estudio, se generaría un incremento en el costo laboral que oscila entre 3,2 y 10,7 %. Entre tanto, a la hora de despedir a los empleados, las indemnizaciones que ahora son aumentadas, justamente para desestimular los despidos y mantener más estables los puestos de trabajo, aumentaría costos equivalentes a entre 1,2 y 1,9 %.

La sustentación de Petro

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro echó mano de teorías económicas y citó de nuevo a Keynes, economista que defiende al Estado como uno de los principales.

El mandatario también se amparó en teoría de la economía política y sustentó que “el empleo depende de la capacidad productiva de la sociedad”.

Desempleados, uno de los puntos que le cobra factura al desarrollo en Colombia. - Foto: Desempleados

Abaratar el salario no ha generado empleo

En su argumentación, para desvirtuar el pronóstico de esa especie de ‘hecatombe’ con el empleo que plantea el estudio, el presidente señaló que, “dado que tenemos población no empleada abundante, el empleo dependerá de abaratar el crédito, la energía, de proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, de hacer producir la tierra, entre otros, y no de la tesis anacrónica, según la cual, el empleo crece porque se abarata el salario, que se ha comprobado con los datos, no es cierta para Colombia”.

“El cambio es con otras teorías económicas”

Dentro de la amplia disertación del presidente Petro, agregó que “toda la política económica del Gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del articulo en mención”.

El mandatario de los colombianos reaccionó al mencionar medidas anteriores que han intentado abaratar el costo de crear empleo, pero no han funcionado, como lo evidencia el deterioro que hay en el mercado laboral, en el que la mayor parte de los puestos de trabajo son por cuenta propia. “Si abaratando el salario se creara empleo, Colombia tendría pleno empleo pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales”.

El gobierno argumenta que la reforma laboral es solo el cumplimiento de principios constitucionales. Empresarios siguen preocupados por aumentos de costos. - Foto: Ministerio de Trabajo

“La falsa teoría del estudio”

Para el presidente Gustavo Petro, “contrario a la falsa teoría del artículo, Colombia tiene de los peores salarios, de las jornadas laborales más largas, una bajísima productividad y una tasa real de desempleo salarial que llega al 60 % de su población activa”.

¿El estudio es o no del Banco de la República?

Acerca de si el estudio es o no del Banco de la República, desde el Emisor explican que, pese a que son investigaciones provenientes del staff técnico, no representan como tal la posición del Banco ni de su junta directiva. El Gamla es un equipo dedicado a monitorear y analizar de manera permanente el mercado laboral.