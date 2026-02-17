“Planificar, planificar, planificar”: el mantra de los expertos para las empresas que quieren capitalizar oportunidades en Venezuela

El 3 de enero pasado, con la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos empezó a gestarse un cambio no solo político, sino también económico en Venezuela.

Con la idea de fortalecer la producción petrolera e irrigar nuevos recursos en la economía, las posibilidades de inversión y comercio han comenzado a crecer en diferentes sectores productivos.

Como advirtió en una reciente entrevista el presidente saliente de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez, Venezuela es un mercado que va a crecer, en una transición que no se dará en el corto plazo; aunque destacó que “Colombia es el país llamado a ayudar a esa reconstrucción”.

Y ya la tendencia en materia comercial venía en crecimiento entre Colombia y Venezuela. A finales de la primera década de este siglo, el intercambio comercial superó los 7.200 millones de dólares, pero con la profundización del régimen, la ruptura de relaciones, las limitaciones por el paso en la frontera y hasta la pandemia, esas cifras cayeron a niveles de 200 millones de dólares.

Con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro se reanudaron las relaciones diplomáticas y comerciales. De acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, para 2025 el comercio binacional habría cerrado por encima de los 1.200 millones de dólares, mientras que para este año la cifra puede superar los 1.500 millones de dólares.

Las proyecciones auguran un crecimiento dinámico. Algunos economistas locales han proyectado que el PIB podría crecer hasta un 12 % este año, impulsado por una posible recuperación del consumo del 14 %.

Carlos Felce, socio director de Baker McKenzie Venezuela, destacó que la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, “quizás va a ser el pilar de lo que puede ser este periodo de crecimiento más acelerado de la economía en Venezuela”. Foto: Baker McKenzie

En el sector petrolero, se calcula que los ingresos podrían crecer entre un 50 y 100 % respecto al año anterior, dependiendo de la estabilización de la producción y el levantamiento de sanciones. Según Pérez, el reto es volver a tener una producción de unos 3 o 4 millones de barriles en Venezuela. “Hablé con un representante del sector petrolero venezolano, me dice que la meta a 10 años son 6 millones de barriles”.

SEMANA conversó con Carlos Felce, managing partner de la oficina de abogados Baker McKenzie en Venezuela. Explicó que el escenario ha venido mejorando en los últimos años porque se han introducido una serie de reformas. Destacó, por ejemplo, la eliminación del control de cambios, y el control de precios se flexibilizó al punto de llegar a un sistema de precios acordados que permitió a algunas compañías navegar ese trayecto.

Agregó que la economía, desde el punto de vista fáctico, prácticamente está dolarizada, lo cual también ha ayudado a contener la inflación, y de hecho Venezuela salió del periodo de hiperinflación en que había estado involucrada, gracias a esas medidas.

Felce dijo que el gobierno interino ha estado proponiendo una serie de reformas legislativas. Ya una de ellas fue aprobada: la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, “que quizá va a ser el pilar de lo que puede ser este periodo de crecimiento más acelerado de la economía en Venezuela”.

Y agregó: “Esta nueva ley abre la posibilidad de que el sector privado participe de una manera más decisiva en el sector de petróleo y gas, particularmente gas asociado a petróleo, porque es la ley orgánica de hidrocarburos rige las actividades que tienen que ver con gas asociado a petróleo. Las actividades de gas se rigen por una ley separada. Entonces, esa ley de hidrocarburos, hasta esa reforma, básicamente había permitido la participación del sector privado a nivel de operaciones, pero siempre con un capital minoritario y donde el Estado tenía la mayoría accionaria. Más recientemente con una ley que se denominó la ley antibloqueo, sí entraron también algunos arreglos especiales, muy confidenciales, donde el sector privado podría tener una participación más decisiva. Pero no es sino hasta esta reforma que se acaba de publicar en Gaceta Oficial el 29 de enero, donde ya está el marco legal necesario para que el sector privado tenga una participación ya más atractiva en lo que significa la actividad de los hidrocarburos en Venezuela”.

Recordó que las sanciones que rigen, en el marco de la Lista Ofac, se dirigen hacia el Gobierno de Venezuela y a las entidades que de alguna forma están controladas por él. “Si una empresa norteamericana, por ejemplo, va a hacer negocios con un particular en Venezuela, un privado, las sanciones no tienen ninguna injerencia en eso. Pero si va a hacer negocios, por ejemplo, con PDVSA, o con cualquier otra empresa del Estado o con el Estado directamente, ahí sí tiene el tema de las sanciones. Entonces, requiere licencia de la Ofac, en este caso”, afirmó Felce.

Añadió que la Ofac, con los anuncios que hizo la administración de Trump y conjuntamente con el gobierno interino de Venezuela, ha venido emitiendo una serie de licencias generales que flexibilizan y permiten la participación de las empresas de Estados Unidos en este tipo de operaciones en Venezuela, en negociaciones con empresas del Estado, con PDVSA, etc. “De manera que eso está al mismo ritmo que la reforma de la ley de los hidrocarburos. Una cosa está conectada con la otra”, manifestó el abogado.

En ese panorama, ¿de qué deben estar atentos los inversionistas? “Tienen que estar muy pendientes de cuáles son los cambios, examinar los proyectos de ley que están por aprobarse, examinar las leyes aprobadas y hacer un análisis del marco legal que viene para prepararse con antelación y tomar las medidas que se necesiten”.

La Ofac, con los anuncios que hizo la administración de Trump y el gobierno interino de Venezuela, ha venido emitiendo una serie de licencias generales que flexibilizan y permiten la participación de las empresas de Estados Unidos en operaciones en Venezuela y negociaciones con PDVSA. Foto: getty images

Señaló que lo positivo en el proceso venezolano es que todo indica que las reformas son para mejorar el clima de inversión y hacerlo más amigable para las empresas, para los particulares y para los ciudadanos. “Incluso para las empresas venezolanas que ahora tienen una oportunidad de mayor participación que la que tenían en el pasado con esta reforma”, dijo Felce.

Dentro de las reformas que están por venir, resalta una ley que persigue acelerar los procedimientos administrativos y abreviarlos para que se facilite la entrada a la inversión.

¿Cómo podrían las empresas capitalizar este momento? “Lo mejor es planificación, planificación y planificación. Antes de hacer cualquier movimiento, mirar bien cuál es el marco legal. Y luego, tomar todas las medidas de prevención de riesgos legales. Tener buenos contratos, por ejemplo, con buenas cláusulas de protección, tanto para potenciales litigios futuros como para prevenir esos litigios”, advirtió el jurista.

Explicó que todo depende de la política interna de cada empresa. “Hay empresas que están dispuestas a entrar inmediatamente, hay empresas que están pensando en analizar el entorno un poco más, antes de dar el movimiento. Todo depende del apetito de riesgo y de las consideraciones internas de cada compañía. No hemos visto una reacción uniforme”, señaló.

Dijo que las oportunidades ya están presentes en materia petrolera, de infraestructura y de electricidad. “Esos son elementos indispensables para un aumento de la producción de petróleo en Venezuela. Pero estamos viendo muchísimo interés de empresas que están en otros sectores, como el farmacéutico, retail y consumo masivo”.

Afirmó Felce que, con el aumento de los ingresos en el país, evidentemente, toda la actividad económica en general se ve revitalizada. “Y por esa razón, estamos viendo que en general, muchísimos sectores de distintas índoles están mirando el mercado. Hay unos economistas venezolanos que han dicho que, en su opinión, el PIB venezolano podría incrementarse entre 10 y 12 % en este año 2026”, anticipó.

Por su parte, Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie en Colombia, dijo que “la cercanía geográfica, la cercanía cultural, quizá se puede hablar hasta de la hermandad que hemos tenido Venezuela y Colombia durante muchísimos años, todo eso, le podría dar al empresario colombiano una gran ventaja. Yo creo que siempre hubo una complementariedad. Hubo grandes inversiones en su momento que se hicieron en Colombia para poder surtir el mercado venezolano”, afirmó.

"No me imagino que no haya posibilidades para una frontera que va a estar abierta, que está abierta en este momento, donde ya hay inversión", Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie. Foto: Fotos Baker Mckenzie

Mesa también explicó otros dos focos: el primero está relacionado con las empresas que ya tienen un pie en el vecino país y cuentan con la oportunidad de expansión, porque esta economía se va a incrementar muy rápido con el flujo de inversión extranjera que yo creo que va a llegar necesariamente en los próximos cinco o diez años.

Y el segundo, con el movimiento de personas. “Creo que hay muchísimos venezolanos en Colombia que quieren volver a su casa y que simplemente están esperando oportunidades. Lo que va a pasar será sin precedentes”.

Aunque el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos atenderá las demandas que tenga el mercado de Venezuela, Mesa afirmó que —sin duda alguna— Estados Unidos tendrá interés en algunos sectores, “pero no me imagino que no haya posibilidades para una frontera que va a estar abierta, que está abierta en este momento, donde ya hay inversión”, puntualizó Mesa.