Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve para este 13 de marzo

Esta es la cotización de la moneda hoy.

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 8:41 a. m.
Así se mueve la moneda hoy.
Así se mueve la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar ha fluctuado durante los últimos días en Colombia en un escenario altamente volátil, lo que ha permitido que oscile en precios a la baja en un rango de $3.600 y $3.700. Esta moneda es fundamental en la economía del país, dado que actúa como la moneda de referencia para el comercio internacional, fijando los precios de materias primas, tecnología y deuda externa.

Con la fluctuación de la divisa, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto mayor atención en el comportamiento de la moneda y han optado por adquirir dólares y venderlos, para aprovechar una mayor rentabilidad de la moneda y generar ganancias.

Dólar dólares
Esta es la fluctuación del dólar para hoy. Foto: Adobe Stock

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que permiten justamente estas transacciones, ya que allí se pueden comprar y vender dólares sin tanto papeleo ni numerosos trámites.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en Colombia

Análisis del mercado cambiario para este viernes 13 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,621.67 y de venta de $3,733.54.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6783,75476
Cali3,6003,760160
Cúcuta3,6803,71535
Medellín3,5643,712148
Pereira3,6603,760100
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar se mueve de manera volátil. Foto: El País

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
Viernes 13 de marzo de 20263621.673733.543700.46
Jueves 12 de marzo de 20263621.673733.543687.87
Miércoles 11 de marzo de 20263620.633730.423710.5
Martes 10 de marzo de 20263624.573734.573744.84
Lunes 9 de marzo de 20263637.923746.253795.55
Domingo 8 de marzo de 20263656.673766.253795.55
Sábado 7 de marzo de 20263655.4237653795.55
Viernes 6 de marzo de 20263659.173769.583767.94

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,6903,75060
Cambios Kapital3,6703,72050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,72090
EuroDolar3,6603,75090
Latin Cambios3,6503,74090

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Así se mueve el dólar. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.