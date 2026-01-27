Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

El dólar es una divisa clave para la economía colombiana. Esta moneda hace parte de la mayoría de transacciones de importación y exportación de artículos como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Además de ello, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

La moneda americana ha pasado por un escenario bajista durante los últimos días, pues ha llegado a mínimos que no se veían desde 2021, en un precio de $3.590, considerablemente bajo y que ha motivado la compra de divisas en casas de cambio, para aprovechar una eventual rentabilidad en el futuro. Así se está moviendo en estos establecimientos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 27 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.69 y de venta de $3,738.28.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Así se mueve la moneda en las principales ciudades del país. Tenga en cuenta estos valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,635 3,756 121 Cali 3,610 3,760 150 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,660 3,710 50 Medellín 3,562 3,711 149 Pereira 3,660 3,760 100

De otro lado, si usted desea analizar los valores de la moneda por el histórico de tiempo, tenga en cuenta estos valores:

Fecha Compra Venta TRM martes 27 de enero de 2026 3600.69 3738.28 3676.02 lunes 26 de enero de 2026 3600.69 3738.28 3637.88 domingo 25 de enero de 2026 3600.69 3742.07 3637.88 sábado 24 de enero de 2026 3602.41 3743.79 3637.88 viernes 23 de enero de 2026 3603.79 3743.79 3630.33 jueves 22 de enero de 2026 3602.41 3753.79 3669.15 miércoles 21 de enero de 2026 3627.93 3764.83 3682.97

Finalmente, si desea entender el precio de la moneda en los establecimientos de cambio, tenga en cuenta estas fluctuaciones en distintas casas de cambio y el comportamiento de la misma.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,550 3,760 210 Amerikan Cash 3,650 3,750 100 Cambios AG 3,600 3,760 160 Cambios Kapital 3,650 3,730 80 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,650 3,730 80 El Condor Cambios 3,590 3,740 150

Es importante que sepa que el precio del dólar en estos establecimientos de cambio no se fija a partir de un precio oficial o de una entidad oficial.

Estos establecimientos fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, por lo que analizan valores como otras casas de cambio, además de precios en bancos y otros actores del mercado.