Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

El dólar es una divisa clave para la economía colombiana. Esta moneda hace parte de la mayoría de transacciones de importación y exportación de artículos como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Además de ello, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
La moneda americana ha pasado por un escenario bajista durante los últimos días, pues ha llegado a mínimos que no se veían desde 2021, en un precio de $3.590, considerablemente bajo y que ha motivado la compra de divisas en casas de cambio, para aprovechar una eventual rentabilidad en el futuro. Así se está moviendo en estos establecimientos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 27 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.69 y de venta de $3,738.28.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Así se mueve la moneda en las principales ciudades del país. Tenga en cuenta estos valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,635
|3,756
|121
|Cali
|3,610
|3,760
|150
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,660
|3,710
|50
|Medellín
|3,562
|3,711
|149
|Pereira
|3,660
|3,760
|100
De otro lado, si usted desea analizar los valores de la moneda por el histórico de tiempo, tenga en cuenta estos valores:
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|martes 27 de enero de 2026
|3600.69
|3738.28
|3676.02
|lunes 26 de enero de 2026
|3600.69
|3738.28
|3637.88
|domingo 25 de enero de 2026
|3600.69
|3742.07
|3637.88
|sábado 24 de enero de 2026
|3602.41
|3743.79
|3637.88
|viernes 23 de enero de 2026
|3603.79
|3743.79
|3630.33
|jueves 22 de enero de 2026
|3602.41
|3753.79
|3669.15
|miércoles 21 de enero de 2026
|3627.93
|3764.83
|3682.97
Finalmente, si desea entender el precio de la moneda en los establecimientos de cambio, tenga en cuenta estas fluctuaciones en distintas casas de cambio y el comportamiento de la misma.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,550
|3,760
|210
|Amerikan Cash
|3,650
|3,750
|100
|Cambios AG
|3,600
|3,760
|160
|Cambios Kapital
|3,650
|3,730
|80
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,650
|3,730
|80
|El Condor Cambios
|3,590
|3,740
|150
Es importante que sepa que el precio del dólar en estos establecimientos de cambio no se fija a partir de un precio oficial o de una entidad oficial.
Estos establecimientos fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, por lo que analizan valores como otras casas de cambio, además de precios en bancos y otros actores del mercado.