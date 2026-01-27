Divisas

Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

Este es el comportamiento en el mercado de casas de cambio.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 1:10 p. m.
Este es el movimiento en este mercado.
Este es el movimiento en este mercado.

El dólar es una divisa clave para la economía colombiana. Esta moneda hace parte de la mayoría de transacciones de importación y exportación de artículos como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Además de ello, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Economia
Este es el movimiento en este mercado.

La moneda americana ha pasado por un escenario bajista durante los últimos días, pues ha llegado a mínimos que no se veían desde 2021, en un precio de $3.590, considerablemente bajo y que ha motivado la compra de divisas en casas de cambio, para aprovechar una eventual rentabilidad en el futuro. Así se está moviendo en estos establecimientos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 27 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.69 y de venta de $3,738.28.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Así se mueve la moneda en las principales ciudades del país. Tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6353,756121
Cali3,6103,760150
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6603,71050
Medellín3,5623,711149
Pereira3,6603,760100
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad

De otro lado, si usted desea analizar los valores de la moneda por el histórico de tiempo, tenga en cuenta estos valores:

FechaCompraVentaTRM
martes 27 de enero de 20263600.693738.283676.02
lunes 26 de enero de 20263600.693738.283637.88
domingo 25 de enero de 20263600.693742.073637.88
sábado 24 de enero de 20263602.413743.793637.88
viernes 23 de enero de 20263603.793743.793630.33
jueves 22 de enero de 20263602.413753.793669.15
miércoles 21 de enero de 20263627.933764.833682.97
Finalmente, si desea entender el precio de la moneda en los establecimientos de cambio, tenga en cuenta estas fluctuaciones en distintas casas de cambio y el comportamiento de la misma.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,6503,750100
Cambios AG3,6003,760160
Cambios Kapital3,6503,73080
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,73080
El Condor Cambios3,5903,740150

Es importante que sepa que el precio del dólar en estos establecimientos de cambio no se fija a partir de un precio oficial o de una entidad oficial.

Este es el movimiento en este mercado.
Este es el movimiento en este mercado. Foto: Getty IMAGES

Estos establecimientos fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, por lo que analizan valores como otras casas de cambio, además de precios en bancos y otros actores del mercado.

Noticias Destacadas