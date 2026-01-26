Salud

Embargos por $2,6 billones afectan recursos del sistema de salud, dice la Supersalud

Se identificaron 291 medidas cautelares que impactan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de enero de 2026, 9:42 p. m.
Esta situación compromete el flujo financiero para la prestación de servicios de salud.
Esta situación compromete el flujo financiero para la prestación de servicios de salud. Foto: Supersalud.

La Superintendencia Nacional de Salud informó a la opinión pública que, como resultado de un análisis técnico consolidado con corte al 22 de enero de 2026, se identificó una afectación aproximada de $2,6 billones derivada de 291 medidas cautelares de embargo que recaen sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

De acuerdo con la entidad, el análisis se fundamentó en la información remitida por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mediante ejercicios de autorreporte.

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud”, se lee en el comunicado conocido este 26 de enero.

Desde una perspectiva territorial, el estudio evidenció que Bogotá D. C., Antioquia (Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados a la fecha.

Salud

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

Salud

Tener 2 o 3 hijos puede ralentizar el envejecimiento biológico en mujeres, revela estudio finlandés

Salud

Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

Libros

“Milagrosamente bien”: el libro que narra la historia de vida de Julián Giraldo Mejía tras estar 18 días en coma

Salud

Alerta mundial por el nuevo virus Nipah; cinco casos confirmados en India: estos son sus síntomas

Nación

Estos son los peligros de compartir las fotos de sus hijos en redes sociales

Nación

Vivir 100 años: el prestigioso médico Juan Manuel Anaya revela los secretos de los colombianos que llegan al siglo de vida

Nación

Esta es la grave advertencia al gobierno Petro que tendría en jaque la sostenibilidad del sistema de salud

Nación

Nueva EPS incumple plan de contingencia para entregar medicamentos; Procuraduría le vuelve a jalar las orejas

Nación

Revelan preocupante informe que evidencia el deterioro del sistema de salud y las EPS durante el gobierno Petro

Esta concentración territorial refleja la incidencia de los procesos judiciales en determinadas regiones del país y su impacto sobre la disponibilidad de recursos del sistema.

Departamentos donde se reporta mayor número de embargos al sistema de salud.
Departamentos donde se reporta mayor número de embargos al sistema de salud. Foto: Superintendencia Nacional de Salud

“En cuanto a la concentración por actores del sector, Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por embargos por la red de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes, lo que refleja tanto el volumen de procesos en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas”, se lee en el escrito.

La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que los recursos del SGSSS tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, y que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema.

El calvario de los pacientes de Nueva EPS para conseguir atención: “Esta angustia enferma más”

En ese sentido, recordó lo señalado el pasado 19 de enero en el Concepto Unificado de la Supersalud, en el que se establece la regla general de la inembargabilidad de los recursos del sistema, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva definidas por la jurisprudencia constitucional.

“El análisis consolidado de los procesos judiciales de medidas con embargo pone de presente la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a estos procesos, así como de realizar constante seguimiento y acompañamiento permanente al impacto que dichas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de recursos públicos del sistema de salud, en el marco de las competencias, tanto de la rama judicial como de la Superintendencia Nacional de Salud”, puntualizó el comunicado.

#MuerenPacientes: usuarios de Nueva EPS se cansaron de la mala atención y convocaron a movilización

Más de Salud

Estudiantes de medicina Universidad Industrial de Santander —UIS—.

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

El proceso de auditoría se realizó al hospital del 2 al 6 de junio de 2020.

Embargos por $2,6 billones afectan recursos del sistema de salud, dice la Supersalud

EE.UU.

Tener 2 o 3 hijos puede ralentizar el envejecimiento biológico en mujeres, revela estudio finlandés

Gerber retiró de forma autónoma la fórmula, pero aclaró que el riesgo no está presente en todas las latas de la referencia sino en un lote específico.

Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

Milagrosamente bien, el conmovedor testimonio de Julián Giraldo Mejía sobre renacer tras un accidente cerebrovascular

“Milagrosamente bien”: el libro que narra la historia de vida de Julián Giraldo Mejía tras estar 18 días en coma

Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia tras confirmarse cinco casos del virus Nipah en India, una infección zoonótica de alta letalidad que mantiene en alerta a la OMS.

Alerta mundial por el nuevo virus Nipah; cinco casos confirmados en India: estos son sus síntomas

El sharenting es la práctica de compartir excesivamente información, fotos y videos.

Estos son los peligros de compartir las fotos de sus hijos en redes sociales

“La fragilidad de los adultos mayores, el consumo de alcohol y la depresión favorecen la demencia”.

Vivir 100 años: el prestigioso médico Juan Manuel Anaya revela los secretos de los colombianos que llegan al siglo de vida

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

La joven bogotana se encontraba con siete meses de embarazo.

Experto destaca las claves para un embarazo saludable después de los 40 años

Noticias Destacadas