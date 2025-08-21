Suscribirse

Precio del dólar en Colombia este 21 de agosto de 2025: consulte la TRM y a cuánto abrió en pesos colombianos

Esta es la fluctuación de la moneda en el mercado spot.

El dólar inició la cotización de este 21 de agosto en un precio de $4.024, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.025.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.024. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.018. El precio promedio es de $4.020.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 1,75 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 98,190

unidades.

Trump pide la renuncia de una directiva de la Fed

El presidente estadounidense Donald Trump pidió el miércoles la renuncia de Lisa Cook, una directiva de la Reserva Federal (Fed, banco central) que se ha mostrado partidaria de mantener las tasas de interés sin cambios, y no a bajarlas como el mandatario quiere.

“¡Cook debe dimitir ya!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, al replicar un informe de Bloomberg sobre cómo el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) había solicitado un mayor escrutinio de Cook por un par de créditos inmobiliarios.

Según lo informado, el director de la FHFA, Bill Pulte, un fiel aliado de Trump, escribió una carta al fiscal general de Estados Unidos para solicitar una investigación sobre Cook, sugiriendo que podría haber cometido un delito.

Cook negó la acusación y subrayó que el préstamo se otorgó antes de su incorporación a la Reserva Federal.

“No tengo intención de dejarme intimidar para que renuncie a mi cargo”, declaró a la AFP.

La administración del republicano Trump ha investigado acusaciones de fraude hipotecario contra demócratas de alto perfil, considerados adversarios políticos del presidente.

Cook, elegida durante el presidencia del demócrata Joe Biden, es la primera mujer negra en formar parte de la junta directiva del banco central. Asumió en mayo de 2022 y su mandato finaliza en 2038. Anteriormente, formó parte del Consejo de Asesores Económicos del expresidente demócrata Barack Obama.

La dimisión de Cook le permitiría a Trump reemplazarla por alguien más afín a sus ideas.

La crítica a Cook, miembro del comité de fijación de tasas de la Reserva Federal, se produce después de los reiterados pedidos de Trump al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que recorte las tasas de referencia.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de las nuevas tarifas aduaneras de Trump en la economía estadounidense.

