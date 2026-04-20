El dólar es clave en la economía colombiana porque actúa como referencia principal para el comercio exterior, la inversión extranjera y el control de la inflación. Afecta directamente el costo de vida en productos importados, materias primas, las remesas, la deuda externa y la competitividad de las exportaciones, especialmente el petróleo.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: Adobe Stock

Quienes se han visto atraídos por este comportamiento, buscan casas de cambio en las que se puedan aprovechar las tasas tanto para compra como para venta de divisas. Aquí le contamos la fluctuación de la moneda en ese mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 20 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.557,20 y de venta de $ 3.668,20.

Autonomía en disputa: los caminos legales tras el choque entre el Gobierno y el Banco de la República

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades de Colombia.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,622 3,682 60 Cali 3,560 3,725 165 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,610 3,655 45 Medellín 3,497 3,644 147 Pereira 3,580 3,660 80

Así se mueve en este mercado. Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 20 de abril de 2026 3557.2 3668.2 3593.14 domingo 19 de abril de 2026 3557.2 3668.2 3593.14 sábado 18 de abril de 2026 3556.4 3669 3593.14 viernes 17 de abril de 2026 3559.2 3671.4 3615.1 jueves 16 de abril de 2026 3564 3677.4 3603.19 miércoles 15 de abril de 2026 3556.8 3675.4 3578.82 martes 14 de abril de 2026 3541.2 3661.2 3608.1 lunes 13 de abril de 2026 3546 3662.8 3631.49

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

El predial que convirtió a campesinos en ricos, pero solo en el papel

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,620 3,670 50 Cambios Kapital 3,600 3,650 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,650 50 Latin Cambios 3,620 3,670 50 Miss Money Cambios 3,620 3,660 40 Money Cambios WC 3,610 3,650 40 Punto Dollar 3,600 3,700 100 Smart Exchange 3,630 3,650 20

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar se mantiene a la baja. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.