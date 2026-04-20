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Precio del dólar este 20 de abril: así se mueve la divisa en las casas de cambio en Colombia

Así se mueve la moneda en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
20 de abril de 2026, 7:16 a. m.
Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar es clave en la economía colombiana porque actúa como referencia principal para el comercio exterior, la inversión extranjera y el control de la inflación. Afecta directamente el costo de vida en productos importados, materias primas, las remesas, la deuda externa y la competitividad de las exportaciones, especialmente el petróleo.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

Dolar Dolár
Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: Adobe Stock

Quienes se han visto atraídos por este comportamiento, buscan casas de cambio en las que se puedan aprovechar las tasas tanto para compra como para venta de divisas. Aquí le contamos la fluctuación de la moneda en ese mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 20 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.557,20 y de venta de $ 3.668,20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades de Colombia.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6223,68260
Cali3,5603,725165
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6103,65545
Medellín3,4973,644147
Pereira3,5803,66080
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve en este mercado. Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 20 de abril de 20263557.23668.23593.14
domingo 19 de abril de 20263557.23668.23593.14
sábado 18 de abril de 20263556.436693593.14
viernes 17 de abril de 20263559.23671.43615.1
jueves 16 de abril de 202635643677.43603.19
miércoles 15 de abril de 20263556.83675.43578.82
martes 14 de abril de 20263541.23661.23608.1
lunes 13 de abril de 202635463662.83631.49

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6203,67050
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,65050
Latin Cambios3,6203,67050
Miss Money Cambios3,6203,66040
Money Cambios WC3,6103,65040
Punto Dollar3,6003,700100
Smart Exchange3,6303,65020

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar se mantiene a la baja. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.